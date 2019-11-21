19:10
21 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Russo Turisto у Сирії. Професор Жиріновський
      Вєсті Кремля
      21:57, 20 листопада
      Вєсті.UA: Зеленський почав вірити у забобони. Скабєєва про переселення до Львова
      Вєсті.UA
      19:20, 20 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини економіки
      РОМАН ІВАНІСОВ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ

      Металургійні гіганти світу скорочують виробництво сталі і масово звільняють людей

      289 Читать новость на русском
      Сергій Біленький / cmd-ua.org

      Металургійні гіганти світу суттєво скорочують обсяги виробництва і масово звільняють працівників через різке падіння попиту на металургійну продукцію.

      Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

      "Якщо подивитися на світову карту виробників гірничо-металургійного комплексу, то "Арселор Міттал", наприклад, закриває свої підприємства в Південноафриканській республіці і звільняє близько двох тисяч людей. Американська "US Still" теж 1800 чоловік скорочує. "Тісен Круп", німецький найбільший концерн, з 1 січня звільняє 6 тисяч людей. "Брітіш Стілл", яка на межі банкрутства, там взагалі під загрозою звільнення 25 тисяч чоловік. Критичною можна назвати і ситуацію в Україні. Але, наскільки я знаю, менеджмент всіх компанії намагається, щоб світова криза мінімально торкнулося людей", – зазначив Біленький.

      Також він сказав, що за останні два роки зарплати у галузі зросли більш, ніж на третину. На сьогодні середня зарплата близько 19 тисяч гривень. Напевно, таких показників немає в жодній галузі. Це дозволило дуже сильно уповільнити темпи трудової міграції, підняти рівень життя

      Зважаючи на складну ситуацію на світових ринках він закликав представників влади не посилювати податковий тиск на підприємства галузі. Аби не призвести до зупинки виробництва і згортанню усіх програм з модернізації підприємств.

      "Ми дуже часто зустрічаємося з різними представниками органів влади, як у Верховній Раді, так і в міністерствах. Але, на жаль, на сьогодні я не можу сказати, що у нас є повне взаєморозуміння. Особливо це стосується парламенту. Профільний комітет податкової і фінансової політики генерує в турборежимі величезну кількість законопроектів. Не всі вони, на наш погляд, відповідають сьогодні потребам бізнесу, нашої економіки. В основному, складається враження, що влада бажає як можна більше зібрати якихось віртуальних платежів до бюджету, не розуміючи, що цих платежів просто не буде, якщо підприємства зупиняться. Я не розумію, навіщо владі потрібно добивати галузь, яка наповнює бюджет, забезпечує третину валютних надходжень і дає роботу сотням тисяч людей", - підкреслив Сергій Біленький.

      Бойовики одним пострілом поранили 6 українських бійців: деталі
      сьогодні
      8336
      Теги: Металургія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      сьогодні , 18:46 Трибунал у Гаазі: які шанси покарати Росію за захоплення кораблів й моряків
      Інна Жолобович 896
      Справа Порошенка як капкан для влади
      сьогодні , 17:00 Справа Порошенка як капкан для влади
      Наталя Ромашова 1238
      Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      20 листопада , 13:01 Електрокаміни в інтер’єрі: як виглядають готелі і ресторани з таким дизайном
      449
      Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      сьогодні , 16:45 Скільки платить за комунальні послуги міністр енергетики Оржель: інтерв'ю з урядовцем
      Альона Чернецька 2025
      Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      сьогодні , 16:05 Донбасс сделает с Украиной все, что необходимо Москве
      Павло Казарін 1256
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук