Металургійні гіганти світу скорочують виробництво сталі і масово звільняють людей

Металургійні гіганти світу суттєво скорочують обсяги виробництва і масово звільняють працівників через різке падіння попиту на металургійну продукцію.

Про це заявив в ефірі 24 каналу голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

"Якщо подивитися на світову карту виробників гірничо-металургійного комплексу, то "Арселор Міттал", наприклад, закриває свої підприємства в Південноафриканській республіці і звільняє близько двох тисяч людей. Американська "US Still" теж 1800 чоловік скорочує. "Тісен Круп", німецький найбільший концерн, з 1 січня звільняє 6 тисяч людей. "Брітіш Стілл", яка на межі банкрутства, там взагалі під загрозою звільнення 25 тисяч чоловік. Критичною можна назвати і ситуацію в Україні. Але, наскільки я знаю, менеджмент всіх компанії намагається, щоб світова криза мінімально торкнулося людей", – зазначив Біленький.

Також він сказав, що за останні два роки зарплати у галузі зросли більш, ніж на третину. На сьогодні середня зарплата близько 19 тисяч гривень. Напевно, таких показників немає в жодній галузі. Це дозволило дуже сильно уповільнити темпи трудової міграції, підняти рівень життя

Зважаючи на складну ситуацію на світових ринках він закликав представників влади не посилювати податковий тиск на підприємства галузі. Аби не призвести до зупинки виробництва і згортанню усіх програм з модернізації підприємств.

"Ми дуже часто зустрічаємося з різними представниками органів влади, як у Верховній Раді, так і в міністерствах. Але, на жаль, на сьогодні я не можу сказати, що у нас є повне взаєморозуміння. Особливо це стосується парламенту. Профільний комітет податкової і фінансової політики генерує в турборежимі величезну кількість законопроектів. Не всі вони, на наш погляд, відповідають сьогодні потребам бізнесу, нашої економіки. В основному, складається враження, що влада бажає як можна більше зібрати якихось віртуальних платежів до бюджету, не розуміючи, що цих платежів просто не буде, якщо підприємства зупиняться. Я не розумію, навіщо владі потрібно добивати галузь, яка наповнює бюджет, забезпечує третину валютних надходжень і дає роботу сотням тисяч людей", - підкреслив Сергій Біленький.