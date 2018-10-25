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      "Метінвест" забезпечує роботою 34% всіх співробітників гірничо-металургійної галузі

      68 Читать новость на русском
      "Метінвест"
      "Метінвест" / metinvestholding.com

      На підприємствах "Метінвесту" зайнята третина всіх співробітників ГМК України.

      Гірничо-металургійна група "Метінвест" забезпечує роботою 64 786 чоловік. У відсотковому розрахунку це складає 34% всіх співробітників галузі.

      Такі дані наводить журнал "Вісник. Рейтинг", який публікується за підтримки Державної фіскальної служби.

      У рейтингу не враховуються працівники спільних і зарубіжних підприємств "Метінвесту", передає дані видання uaprom.info.

      "АрселорМіттал Кривий Ріг" займає друге місце за кількістю співробітників серед металургійних компаній.

      Трійку найбільших роботодавців галузі закриває Дніпровський металургійний комбінат.

      Середня зарплата співробітника "Метінвесту" перевищує середню по країні на 59% і становить 14 535 грн, інформує видання. Якщо говорити про середній заробіток працівників компанії в регіональному розрізі, то варто відзначити, що середня зарплата в Донецькій області перевищує середню по країні на 37% (13 384 грн), у Дніпропетровській на 63% (14 778) і Запорізькій на 83% (16 285 грн).

      За даними Держслужби статистки, середня зарплата в серпні склала 8 977 грн. Середньомісячний заробіток в промисловості майже на тисячу гривень вище і складає 9 838 грн.

      Теги: металургія Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 Канал
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