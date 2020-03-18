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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Метро у Києві працюватиме під час карантину, але з обмеженнями: деталі

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      Метро у Києві працюватиме / senfil.net

      Міська влада Києва розробляє план спеціальних заходів, щоб запустити роботу метрополітену. Однак користуватися ним зможуть не всі.

      Секретар Київради Володимир Прокопів повідомив у фейсбуці, що метрополітен має обслуговувати людей, які працюють на стратегічних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність міста.

      Важливо У Києві запустять "шатли", які дублюватимуть маршрути метро

      Ще одна серйозна проблема столиці у тому, що близько половини медбратів та медсестер київських лікарень доїжджають на роботу із сусідніх областей.

      Ці люди критично необхідні нам на своїх робочих місцях. Через це ми також розробляємо програму для Київпастрансу, аби місто змогло забезпечити підвіз цих людей на роботу і з роботи,
      – пояснив Прокопів.

      Зауважимо, що через карантин у Києві, Дніпрі та Харкові закрили метро. Це спричинило колапс на дорогах: маршрутки переповнені, а люди масками не користуються.

      Зверніть увагу! Київпастранс та приватні перевізники, які працюють на території Києва, зобов’язані з 12 години 18 березня до 3 квітня забезпечити маршрути наземного транспорту, які дублюватимуть рух метро.

      Що відомо про обмеження транспорту під час карантину? На час карантину українська влада запровадила низку обмежень, аби запобігти поширенню коронавірусу. Зокрема, заборонено роботу метро, а у трамваях і маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів.

      Так, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей. Крім того, усі зобов'язані користуватися засобами особистого захисту. Напередодні офіційні представники влади повідомляли, що людей без масок просто не пускатимуть у громадський транспорт.

      Як минув перший день без метро у великих містах – читайте за посиланням.

      карантин коронавірус заборони
      Що заборонено в Україні під час карантину через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Транспорт Новини Києва Метро
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