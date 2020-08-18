Українська асоціація виробників тютюнових виробів "Укртютюн" вітає рішення Господарського суду міста Києва.

Суд задовольнив клопотання найбільших міжнародних гравців тютюнового ринку щодо призупинення провадження в справі за позовом АМКУ про зобов'язання виробників виконати одіозне рішення Комітету, яким він звинуватив виробників у порушенні антимонопольного законодавства й наклав штрафи, але законність якого не підтвердження ще жодним чинним рішенням суду. Про це йдеться в офіційній заяві Асоціації.

Після низки сумнівних попередніх рішень відносно членів Асоціації, вищезгадане рішення суду є першою ознакою повернення до об’єктивного та неупередженого судового процесу,

– зазначили в Асоціації.

Компанії-члени Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" продовжують захищати свої права та законні інтереси, включно із зверненнями до міжнародного інвестиційного арбітражу.

"Ми впевнені, що прозоре функціонування судової системи є запорукою інвестиційної привабливості України, а прозоре та справедливе розв’язання ситуації допоможе зберегти репутацію України та посилить ділові відносини між стратегічними інвесторами та державою", – підкреслили в Асоціації "Укртютюн".