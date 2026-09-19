Как сообщают аналитики Dnipro Osint, решение о переносе производственных мощностей под землю было принято после первых успешных ударов по территории особой экономической зоны Алабуга.

Защита экосистемы производства дронов

В настоящее время россияне быстро разворачивают строительные работы, пытаясь полностью обезопасить ключевые линии сборки ударных дронов от потенциальных атак.

Строительство масштабного объекта позволит скрыть оборудование и персонал под толщей грунта.

Важно! По оценкам американского центра CSIS, завод в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане способен выпускать 5 500 ударных беспилотников (типов "Шахед" / "Герань") в месяц.

Помимо возведения подземных цехов, российская сторона принимает комплексные меры по защите всей инфраструктуры сборки беспилотников "Герань". Производственный цикл расширяют, а саму инфраструктуру рассредоточивают и дополнительно укрепляют.



Расширение "Алабуги" под землей / Dnipro Osint

Эксперты зафиксировали и географические координаты нового подземного строительства – 55.808719°, 52.026664°. Подобная трансформация делает экосистему производства вражеских дронов-камикадзе более сложной и дорогостоящей для потенциального поражения.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Мосия" активно развертывает масштабную противодроновую защиту вокруг "Алабуги". Защитная система завода состоит из двух основных поясов. Внутренний периметр формируют невысокие решетчатые башни, плотно окружающие ключевые производственные цеха.

Внешний пояс состоит из более высоких конструкций и охватывает значительно большую площадь. По оценкам аналитиков, между конструкциями может быть натянута прочная металлическая сетка из тросов. Она должна перехватывать беспилотники и крылатые ракеты при приближении к объекту.