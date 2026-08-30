Подробнее об этом сообщил исследователь Спенсер Фарагассо из Института науки и международной безопасности (ISIS). Именно в "Алабуге" россияне массово собирают ударные беспилотники типа "Шахед". Возведение тщательно спланированных специальных башен вокруг завода началось после 18 мая.

Двойное кольцо и металлические сетки

Система защиты заводского комплекса состоит из двух мощных поясов. Внутренний периметр образуют более низкие решетчатые башни, плотно окружающие ключевые цеха, а внешний – более высокие конструкции, охватывающие значительно большую территорию.

Аналитики полагают, что на эти сооружения натягивают прочную металлическую сетку из тросов, призванную перехватывать крылатые ракеты и дроны-камикадзе на подлете.

Внешний защитный купол охватывает также предприятие "Алабуга-Волокно", которое поставляет углеродное волокно для изготовления прочных и легких фюзеляжей беспилотников.

Рядом расположен и завод "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", где производят стекловолоконные ткани для композитных корпусов.

Антидроновая защита вокруг "Алабуги": смотрите спутниковые снимки Good ISIS

Кроме того, OSINT-эксперты уже насчитали не менее 23 развернутых позиций противовоздушной обороны вокруг комплекса, который с 2021 года разросся с двух зданий до 116 сооружений.

Следует также отметить, что в июле OSINT-аналитики по спутниковым снимкам зафиксировали масштабное расширение российской "Алабуги". На юге комплекса новая застройка охватывает около 340 гектаров. По данным аналитиков, с мая 2026 года там активно возводятся производственные корпуса, которые могут быть связаны с изготовлением ударных БПЛА типа "Шахед" ("Герань").

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, Россия постоянно наращивает силы ПВО для прикрытия ключевых объектов и развертывает новые модификации комплексов "Панцирь".