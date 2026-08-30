Детальніше про це повідомив дослідник Спенсер Фарагассо з Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS). Саме в "Алабузі" росіяни масово збирають ударні безпілотники типу "Шахед". Зведення ретельно розпланованих спеціальних веж навколо заводу розпочалося після 18 травня.

Подвійне кільце та металеві сітки

Оборонна система заводського комплексу складається з двох потужних поясів. Внутрішній периметр утворюють нижчі ґратчасті вежі, які щільно оточують ключові цехи, а зовнішній створений з вищих конструкцій і закриває значно більшу територію.

Аналітики вважають, що на ці споруди натягують міцну металеву сітку з тросів, покликану перехоплювати крилаті ракети та дрони-камікадзе на підльоті.

Зовнішній захисний купол охоплює також підприємство "Алабуга-Волокно", яке постачає вуглецеве волокно для виготовлення міцних і легких фюзеляжів безпілотників.

Поруч розташований і завод "Татнефть-Алабуга-стекловолокно", де виробляють скловолоконні тканини для композитних корпусів.

Антидроновий захист навколо "Алабуги": дивіться супутникові знімки Good ISIS

Окрім того, OSINT-експерти вже нарахували щонайменше 23 розгорнуті позиції протиповітряної оборони навколо комплексу, який від 2021 року розрісся з двох будівель до 116 споруд.

Слід зауважити й те, що в липні OSINT-аналітики за супутниковими знімками зафіксували масштабне розширення російської "Алабуги". На півдні комплексу нова забудова охоплює близько 340 гектарів. За даними аналітиків, із травня 2026 року там активно зводять виробничі корпуси, які можуть бути пов'язані з виготовленням ударних БпЛА типу "Шахед" ("Герань").

Нагадаємо, як вже повідомлялося на нашому сайті, Росія постійно нарощує сили ППО для прикриття ключових об'єктів та розгортає нові модифікації комплексів "Панцирь".