Про це свідчать поширені моніторинговим каналом "Dnipro-Osint" супутникові знімки.

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Як розбудовується "Алабуга"?

OSINT-аналіз супутникових знімків показав, що на території російської особливої економічної зони "Алабуга" триває масштабне будівництво.

Роботи ведуться на південній частині комплексу, де нова забудова займає приблизно 340 гектарів. За даними аналітиків, з травня 2026 року там почали зводити нові виробничі цехи, пов'язані з випуском безпілотників типу "Шахед" ("Герань").

Довідка. "Алабуга" – найбільша промислова економічна зона Росії, яка під час війни стала ключовим майданчиком для складання ударних дронів. Вона розташована в Татарстані, приблизно за 1200 кілометрів від українського кордону, поблизу міста Єлабуги.



В "Алабузі" будують нові майданчики для виробництва дронів / Dnipro Osint

Зауважимо й те, що Росія всіма способами намагається залучити на завод якомога більше людей, зокрема підлітків. До того ж, російські блогери протягом років просували проєкт "Алабуга Політех", де фактично здійснюється підготовка та залучення до виробництва дронів, однак цей контент довгий час не блокувався на YouTube.

На сайті "Алабуга Політех" відсутні прямі згадки про бойові дрони, зокрема "Герань", або про військову службу й використання безпілотних систем. Зовні ресурс виглядає як освітній проєкт, що дозволяє йому формально проходити модерацію і просування на міжнародних платформах.

Втім, журналісти виявили, що на тому ж домені існувала прихована сторінка з іншим змістом. Там уже йшлося про рекрутинг, військові програми та роботу з ударними дронами із зазначенням виплат і умов служби.

Фактично на одному сайті поєднувалися "цивільна" освітня оболонка та сторінка з військовим набором, що, за даними розслідувачів, і дозволило викрити реальний характер проєкту.