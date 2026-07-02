Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, опубликованные мониторинговым каналом "Dnipro-Osint".

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Как строится "Алабуга"?

OSINT-анализ спутниковых снимков показал, что на территории российской особой экономической зоны "Алабуга" продолжается масштабное строительство.

Работы ведутся в южной части комплекса, где новая застройка занимает примерно 340 гектаров. По данным аналитиков, с мая 2026 года там начали возводить новые производственные цеха, связанные с выпуском беспилотников типа "Шахед" ("Герань").

Справка. "Алабуга" – крупнейшая промышленная экономическая зона России, которая во время войны стала ключевой площадкой для сборки ударных дронов. Она расположена в Татарстане, примерно в 1200 километрах от украинской границы, недалеко от города Елабуги.



В "Алабуге" строят новые площадки для производства дронов / Dnipro Osint

Отметим также, что Россия всеми способами пытается привлечь на завод как можно больше людей, в частности подростков. К тому же российские блогеры на протяжении многих лет продвигали проект "Алабуга Политех", в рамках которого фактически осуществляется подготовка и привлечение к производству дронов, однако этот контент долгое время не блокировался на YouTube.

На сайте "Алабуга Политех" отсутствуют прямые упоминания о боевых дронах, в частности "Герань", или о военной службе и использовании беспилотных систем. Внешне ресурс выглядит как образовательный проект, что позволяет ему формально проходить модерацию и продвижение на международных платформах.

Впрочем, журналисты обнаружили, что на том же домене существовала скрытая страница с другим содержанием. Там уже речь шла о рекрутинге, военных программах и работе с ударными дронами с указанием выплат и условий службы.

Фактически на одном сайте сочетались "гражданская" образовательная оболочка и страница с военным набором, что, по данным расследователей, и позволило разоблачить истинный характер проекта.