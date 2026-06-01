Десятки, а иногда и сотни, "Шахедов" летят на Украину ежедневно. За каждым таким дроном есть не только завод. Кроме деталей из Китая, США, Германии, Швейцарии, Великобритании и Японии, есть еще и люди, которые эти дроны составляют.

Здесь и начинается история военного рекрутинга. Но она не менее шокирующая, чем история о западном чипе в российском "Шахеде". К сожалению, "участие" наших партнеров не заканчивается исключительно деталями во вражеских дронах.

Эта статья – о том, как молодежь готовят к участию в войне, и о том, как Россия использует западные платформы для военного рекрутинга. Хотя в этом процессе, западный мир, кажется, взял за основу идею буддийской мудрости трех обезьян: "не вижу, не слышу, молчу". Хотя смысл этой мудрости был совсем другим…

Материал подготовлен на основе доказательного архива Alabuga Evidence Archive.

Хитрая схема, которую провернула Россия

На официальном сайте "Алабуга Политех" можно увидеть, на первый взгляд, обычное учебное заведение – улыбающиеся подростки в фирменных футболках. Двадцать одна "мирная" специальность: робототехника, сварка, экономика, педагогика, химия. Обещание диплома государственного образца. Зарплата – 50 тысяч рублей. Ни слова об армии или войне. Именно эту страницу видят родители, когда ищут сыну приличное училище.



Сайт "Алабуга Политех" / Скриншот 24 Канала

На этой публичной странице нет главного: слова "Герань", упоминаний о других дронах, службу в бригадах беспилотных систем, предложений работать с ударным оружием.

В то же время на том же сайте была и другая страница. То ли российская халатность то ли абсолютное равнодушие, но они сделали роковую ошибку, которая их и разоблачила.

Дело в том, что "Алабуга Политех" использует образ "учебного заведения", о котором мы рассказали выше. И это – идеальное прикрытие. Благодаря этому сайт можно рекламировать на западных платформах и не рисковать тем, что его заблокируют.

Формально поймать россиян с поличным почти невозможно, потому что главная страница чистая: там ни слова о дронах. Но на этом же домене мы обнаружили другую страницу, которая занималась именно военным рекрутингом.

Россияне могли вынести военный рекрутинг на отдельный сайт. Тогда "Алабуга Политех" могла бы и дальше выглядеть как обычное учебное заведение. Но они этого не сделали.

Страницу с рекрутингом на "Герани" разместили на том же домене, где работал публичный сайт колледжа. На главной странице – образование. По прямой рекламной ссылке – военная кафедра, срочная служба, 305 тысяч рублей и работа с ударными дронами.



Как россияне использовали один домен для разного назначения / Скриншот 24 Канала

Это и есть ключевое доказательство. Проблема в том, что западные платформы смотрели только на фасад. А военный рекрутинг был рядом – на том же сайте, только по другому входу.

Итак:

polytech.alabuga.ru/ – "белое" учебное заведение.

polytech.alabuga.ru/voenkafedra/ – военный рекрутинг молодежи.

Это два разных мира, которые не должны были бы пересечься. Но они пересеклись. И именно так "Алабуга" сама себя выдала.



Сайт рекрута молодежи / Скриншот 24 Канала

Идеальное прикрытие, которое работает

Это действительно идеальная схема, которая начала работать с 2022 года и работает по сей день. Если формально это "колледж", его можно рекламировать. Конечно, "Алабугу Политех" никто до сих пор не включил в санкционный список. Именно об этом пишет проект Alabuga Evidence Archive.

Территория российской "Алабуги" за год увеличилась на 340 гектаров. А это означает, что им и дальше будут нужны "студенты". То есть военный рекрутинг под прикрытием обучения продолжится на западных платформах. И вопрос времени, когда мы снова увидим на платформах наших "демократических партнеров" новую "демократическую рекламу" старого "демократического учебного заведения" "Алабуга Политех".

Убийственное для Украины бездействие

Цель проекта Alabuga Evidence Archive – донести эту ситуацию до тех, кто может принять решение и добавить "Алабугу Политех" в санкционный список. Эту "серую зону", которой так бесстыдно пользуются россияне, нужно залатать.

Если этого не делать, завтра на тех же платформах, как YouTube или Twitch, снова появится реклама "перспективного учебного заведения".

А за этой рекламой снова может стоять дрон, который будет лететь по Украине.

Это доказательство того, как Россия прячет войну за языком образования, карьеры и возможностей. А также доказательство того, что западным платформам и санкционным органам надо смотреть не только на вывеску, но и на то, куда ведут рекламные ссылки.