Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

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Что известно об успешной работе украинских военных?

Украинские Силы беспилотных систем в течение 1–2 июля нанесли масштабные удары по энергетической и топливной инфраструктуре российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях.

По словам "Мадяра", за 48 часов украинские дроны поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию. Большинство целей находилось во временно оккупированном Крыму. Также под удары попали объекты в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Среди пораженных объектов – подстанции:

"Донузлав",

"Феодосийская",

"Западно-Крымская",

"Родниково",

"Карьерное",

"Митяево",

а также Старобешевская ТЭС.

Кроме того, украинские военные нанесли удар по газораспределительной станции в Луганской области. Отдельно сообщается об успешном ударе по складу горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Мелитополе. Удар нанесли различные подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, в частности бригады "Птицы Мадяра", "Nemesis", "Рарог", "К-2", а также группировка "Феникс" Государственной пограничной службы.

Какая лунная, звездная, ясная ночь… Москва уснет,

– прокомментировал результаты операции "Мадяр".

Напомним, в июне 2026 года Силы обороны Украины значительно усилили дальнобойные удары по территории России, поражая цели на расстоянии более 2 000 километров от украинской границы. Под ударами оказались как минимум 11 нефтеперерабатывающих заводов, предприятия оборонной промышленности, центры военной связи, логистические объекты, а также корабли и танкеры.

Кроме того, в ночь на 1 июля Силы обороны Украины нанесли серию успешных ударов по военным объектам России и оккупированных территорий. В частности, было поражено предприятие, входящее в состав "Роскосмоса", в Пензенской области, где производили компоненты для ракет "Искандер", "Калибр" и Х-101. Также украинские военные нанесли удары по мостам, логистической переправе, складам топлива и материально-технического обеспечения, а также поразили пять пунктов управления российскими беспилотниками.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские дальнобойные средства вновь успешно поразили стратегические объекты в России. В частности, во второй раз была проведена атака на нефтеперерабатывающий завод в Уфе, а также на предприятие военно-промышленного комплекса в Пензенской области, производящее компоненты для ракет.