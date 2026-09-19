Як повідомляють аналітики Dnipro Osint, рішення про перенесення виробничих потужностей під землю ухвалено після перших успішних ударів по території особливої економічної зони Алабуга.

Захист екосистеми виробництва дронів

Наразі росіяни швидко розгортають будівельні роботи, намагаючись повністю убезпечити ключові лінії збирання ударних дронів від потенційних атак.

Спорудження масштабного об'єкта дозволить сховати обладнання та персонал під товщею ґрунту.

Важливо! За оцінками американського центру CSIS, завод в особливій економічній зоні Алабуга у Татарстані здатний випускати 5 500 ударних безпілотників (типів "Шахед" / "Герань") на місяць.

Окрім зведення підземних цехів, російська сторона вживає комплексних заходів із захисту всієї інфраструктури збирання безпілотників "Герань." Виробничий цикл розширюють, а саму інфраструктуру розосереджують та додатково фортифікують.



Розбудова "Алабуги" під землю / Dnipro Osint

Експерти зафіксували й географічні координати нового підземного будівництва – 55.808719°, 52.026664°. Подібна трансформація робить екосистему виготовлення ворожих дрон-камікадзе складнішою та дорожчою для потенційного ураження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мосія активно облаштовує масштабний антидроновий захист навколо "Алабуги". Захисна система заводу складається з двох основних поясів. Внутрішній периметр формують невисокі ґратчасті вежі, які щільно оточують ключові виробничі цехи.

Зовнішній пояс складається з вищих конструкцій і охоплює значно більшу площу. За оцінками аналітиків, між конструкціями можуть натягувати міцну металеву сітку з тросів. Вона має перехоплювати безпілотники та крилаті ракети під час наближення до об’єкта.