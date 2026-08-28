В частности, Холлингсворт приводит слова генерального директора украинской компании "Укр Армо Тех" Геннадия Хиргия, который рассказал о роли алюминия в производстве бронетехники и артиллерийских боеприпасов. Об этом пишет The Times.

Как алюминий может помочь в оборонной сфере?

В колонке "Ukraine war effort needs our old aluminium cans" Холлингсворт обращает внимание на то, что военный потенциал государств зависит не только от количества оружия, но и от промышленных мощностей и стабильных цепочек поставок.

Именно поэтому алюминий становится все более важным ресурсом для оборонной промышленности. Его используют, в частности, в производстве истребителей, бронетехники, беспилотников, ракет и спутников.

Автор отмечает, что украинская оборонная технологическая компания, занимающаяся производством бронетехники и артиллерийских боеприпасов, также считает алюминий важным материалом для оборонной отрасли.

Генеральный директор компании Геннадий Хиргий в комментарии к материалу подчеркнул значение алюминия для современного оборонного производства.

Алюминий действительно является стратегическим материалом для современного оборонного производства, особенно для бронетехники и артиллерии. Ключевым преимуществом алюминия в производстве артиллерийских снарядов является его пригодность для высокоточной обработки,

– говорит Геннадий Хиргий, генеральный директор "Укр Армо Тек".

Холлингсворт также пишет о проблеме использования алюминиевого лома в Великобритании. По его данным, около половины лома, образующегося в стране, экспортируется, а более 200 тысяч тонн было вывезено лишь за первые четыре месяца 2026 года.

Вместо экспорта этот ресурс можно было бы перерабатывать и использовать в промышленности, в частности для нужд оборонного сектора. В качестве одного из возможных вариантов он приводит систему возврата залога за тару, которая стимулировала бы население сдавать алюминиевые банки на переработку.

Холлингсворт отмечает, что такие подходы уже применяются в других странах, в частности в Турции. По его мнению, эффективные системы сбора и переработки могут обеспечивать промышленность качественным вторичным сырьем.

Сохранение и переработка алюминия на территории Великобритании могли бы стать способом поддержать оборонную промышленность без значительного увеличения оборонных расходов.

Напомним, сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд заявил, что Украина опережает армии других стран мира в использовании беспилотных систем. По его словам, ни одна другая страна не использует дроны столь эффективно и не производит такого количества передового вооружения, как Украина.

Во время поездки Ленкфорд вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем встретился с президентом Владимиром Зеленским. Украинский президент призвал американских законодателей поддержать законопроект о санкциях против России, который уже одобрил Сенат США.

Ленкфорд предположил, что Палата представителей может рассмотреть документ в сентябре, однако не назвал конкретной даты. Кроме того, украинский президент попросил США предоставить дополнительные ракеты-перехватчики для систем Patriot или разрешить Украине производить их по лицензии. Сенатор отметил, что не смог дать Зеленскому конкретного ответа по этому запросу.