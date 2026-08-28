Серед іншого, Голлінгсворт наводить слова CEO української компанії "Укр Армо Тех" Геннадія Хіргія, який розповів про роль алюмінію у виробництві бронетехніки та артилерійських боєприпасів. Про це пише The Times.

Як алюміній може допомогти в оборонній сфері?

У колонці "Ukraine war effort needs our old aluminium cans" Голлінгсворт звертає увагу на те, що військова спроможність держав залежить не лише від кількості зброї, а й від промислових потужностей та стабільних ланцюгів постачання.

Саме тому алюмінійстає дедалі важливішим ресурсом для оборонної промисловості. Його використовують, зокрема, у виробництві винищувачів, бронетехніки, безпілотників, ракет та супутників.

Автор зазначає, що українська оборонна технологічна компанія, яка займається виробництвом бронетехніки та артилерійських боєприпасів, також вважає алюміній важливим матеріалом для оборонної галузі.

Генеральний директор компанії Геннадій Хіргій у коментарі для матеріалу наголосив на значенні алюмінію для сучасного оборонного виробництва.

Алюміній справді є стратегічним матеріалом для сучасного оборонного виробництва, особливо для бронетехніки та артилерії. Ключовою перевагою алюмінію у виробництві артилерійських снарядів є його придатність для високоточної обробки,

– каже Геннадій Хіргій, генеральний директор "Укр Армо Тек".

Голлінгсворт також пише про проблему використання алюмінієвого брухту у Великій Британії. За його даними, близько половини лому, який утворюється в країні, експортують, а понад 200 тисяч тонн було вивезено лише за перші чотири місяці 2026 року.

Замість експорту цей ресурс можна було б переробляти та використовувати у промисловості, зокрема для потреб оборонного сектору. Як один із можливих варіантів він наводить систему повернення депозитів за тару, яка стимулювала б населення здавати алюмінієві банки на переробку.

Голлінгсворт зазначає, що такі підходи вже використовують в інших країнах, зокрема в Туреччині. На його думку, ефективні системи збору та переробки можуть забезпечувати промисловість якісною вторинною сировиною.

Збереження та переробка алюмінію всередині Великої Британії могла б стати способом підтримати оборонну промисловість без значного збільшення оборонних витрат.

Нагадаємо, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд заявив, що Україна випереджає армії інших країн світу у використанні безпілотних систем. За його словами, жодна інша країна не використовує дрони настільки ефективно та не виробляє такої кількості передового озброєння, як Україна.

Під час поїздки Ленкфорд разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Українськй президент закликав американських законодавців підтримати санкційний законопроєкт проти Росії, який уже схвалив Сенат США.

Ленкфорд припустив, що Палата представників може розглянути документ у вересні, однак не назвав конкретної дати. Крім того, український президент попросив США надати додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot або дозволити Україні виробляти їх за ліцензією. Сенатор зазначив, що не зміг дати Зеленському конкретної відповіді щодо цього запиту.