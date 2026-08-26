Як повідомляє видання Politico, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд після дводенного візиту до Києва заявив, що Україна випереджає усі армії світу у сфері безпілотних систем.

Що кажуть у США про роботу України з БпЛА?

За словами Ленкфорда, жодна інша країна не використовує дрони настільки ефективно та не виготовляє таку кількість передового озброєння, як Україна.

Під час поїздки напередодні Дня Незалежності України Ленкфорд разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем близько 20 хвилин спілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер наполягав на ухваленні законопроєкту про санкції проти Росії, який вже пройшов Сенат.

Наскільки я розумію, Палата представників планує розглянути це у вересні. Але, очевидно, не я визначаю графік,

– зізнався Ленкфорд.

За словами сенатора, Зеленський зацікавлений в економічному тиску на Росію, адже кожен отриманий долар агресор витрачає на зброю для вбивства українців. Окрім санкційного тиску, під час зустрічі президент повторив прохання надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі до Patriot або ліцензію для їх виробництва.

Він чітко сказав, що хотів би отримати додаткові перехоплювачі – або можливість виробляти їх за ліцензією, або отримати більше з наших запасів. Я не міг дати йому відповіді на це питання,

– визнав Ленкфорд.

Нагадаємо, Україна разом з міжнародними партнерами готує пакет "антибалістичних санкцій" проти Росії. Він має обмежити виробництво російських ракет, зокрема балістичних, а також посилити тиск на банківську систему ворога, його економіку та доступ до необхідних технологій.