Как сообщает издание Politico, сенатор-республиканец Джеймс Ленкфорд после двухдневного визита в Киев заявил, что Украина опережает все армии мира в сфере беспилотных систем.

Что говорят в США о работе Украины с БПЛА?

По словам Ленкфорда, ни одна другая страна не использует дроны настолько эффективно и не производит такое количество передового вооружения, как Украина.

Во время поездки накануне Дня Независимости Украины Ленкфорд вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем около 20 минут беседовал с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер настаивал на принятии законопроекта о санкциях против России, который уже прошел Сенат.

Насколько я понимаю, Палата представителей планирует рассмотреть его в сентябре. Но, очевидно, не я определяю график,

– признался Ленкфорд.

По словам сенатора, Зеленский заинтересован в экономическом давлении на Россию, ведь каждый полученный доллар агрессор тратит на оружие для убийства украинцев. Помимо санкционного давления, во время встречи президент повторил просьбу предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики к системе Patriot или лицензию на их производство.

Он четко сказал, что хотел бы получить дополнительные перехватчики – либо возможность производить их по лицензии, либо получить больше из наших запасов. Я не смог дать ему ответ на этот вопрос,

– признал Ленкфорд.

Напомним, Украина совместно с международными партнерами готовит пакет "антибаллистических санкций" против России. Он должен ограничить производство российских ракет, в частности баллистических, а также усилить давление на банковскую систему противника, его экономику и доступ к необходимым технологиям.