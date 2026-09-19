Об этом рассказал постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер в интервью "Радио Свобода".

Что известно о дефиците ракет для Patriot?

Спрос на перехватчики PAC-3 в настоящее время значительно превышает предложение. По словам дипломата, союзникам придется приложить серьезные усилия, чтобы обеспечить защиту украинского неба.

Проблема с поставками возникла не из-за нехватки финансирования, а именно из-за недостаточного количества заводов, способных выпускать такие сложные системы. Имеющихся запасов просто не хватает для нынешней ситуации в мире.

Мир стал опаснее,

– отметил постоянный представитель США при НАТО.

Он добавил, что решением проблемы станет наращивание производства как в Америке, так и на территории Европы.

Когда ожидать улучшения?

Сейчас ведется активная работа над возможностями совместного производства оружия с украинскими специалистами и европейскими партнерами. В частности, обсуждается идея изготовления ракет для комплексов Patriot в Чехии. Однако такие масштабные проекты требуют времени на реализацию.

Через два года мы окажемся в гораздо лучшем положении, когда все эти инициативы начнут давать результат,

– прогнозирует постпред.

Потребности Украины и помощь партнеров

Напомним, ранее мы писали, что для эффективной защиты от российской баллистики зимой Украине ежемесячно требуется до 120 ракет-перехватчиков. О такой потребности заявлял Владимир Зеленский, подчеркивая сложность предстоящих холодных месяцев.

В то же время Польша планирует передать Киеву несколько ракет из своих запасов, хотя объемы этой помощи будут ограниченными. Ситуация осложняется тем, что США вынуждены задержать поставки систем союзникам на несколько лет, чтобы пополнить собственные арсеналы после конфликта с Ираном.

Как уже сообщалось на нашем сайте, Дональд Трамп предполагал, что Вашингтон может дать разрешение на производство менее современных версий ракет по американским лицензиям непосредственно в Европе.