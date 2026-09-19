Про це розповів постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю для "Радіо Свобода".

Що відомо про дефіцит ракет до Patriot?

Попит на перехоплювачі PAC-3 наразі значно перевищує пропозицію. За словами дипломата, союзникам доведеться докласти серйозних зусиль, щоб забезпечити захист українського неба.

Проблема з постачанням виникла не через брак фінансування, а саме через недостатню кількість заводів, здатних випускати такі складні системи. Наявних запасів просто не вистачає для нинішньої ситуації у світі.

Світ став небезпечнішим,

– зазначив постпред США при НАТО.

Він додав, що розв'язання проблеми стане нарощування виробництва як в Америці, так і на території Європи.

Коли чекати покращення?

Зараз триває активна робота над можливостями спільного виробництва зброї з українськими фахівцями та європейськими партнерами. Зокрема, обговорюється ідея виготовлення ракет для комплексів Patriot у Чехії. Проте такі масштабні проєкти потребують часу на реалізацію.

Через два роки ми опинимося в набагато кращому становищі, коли всі ці ініціативи почнуть давати результат,

– спрогнозував постпред.

Потреби України та допомога партнерів

Нагадаємо, раніше ми писали, що для ефективного захисту від російської балістики взимку Україні щомісяця потрібно до 120 ракет-перехоплювачів. Про таку потребу заявляв Володимир Зеленський, наголошуючи на складності майбутніх холодних місяців.

Водночас Польща планує передати Києву кілька ракет зі своїх запасів, хоча обсяги цієї допомоги будуть обмеженими. Ситуація ускладнюється тим, що США змушені затримати постачання систем союзникам на кілька років, аби поповнити власні арсенали після конфлікту з Іраном.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, Дональд Трамп припускав, що Вашингтон може надати дозвіл на виробництво менш сучасних версій ракет за американськими ліцензіями безпосередньо в Європі.