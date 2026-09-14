Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп на борту президентського літака.

Чи отримає Україна ліцензію на виробництво ракет Patriot?

Журналісти поцікавилися в американського політика, чи зможе Україна, зрештою, отримати ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Відповідь Трампа була короткою: "Менш сучасну версію".

2 вересня держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон обговорює з Києвом можливість надання ліцензій.

Ще наприкінці травня Зеленський звернувся до Трампа і Конгресу США через нестачу засобів ППО. Згодом він уточнив, що просив американського президента дозволити Україні самостійно виробляти ракети для Patriot.

У липні Трамп уже допускав передачу Києву відповідної ліцензії, але пізніше почав сумніватися в такому рішенні. Однією з причин називали побоювання Вашингтона щодо можливого витоку чутливих американських технологій до Росії.

Серед варіантів компромісу розглядалася схема, за якої Україна вироблятиме частину компонентів, а остаточне складання ракет відбуватиметься в Німеччині.

Наразі Україна продовжує відчувати нестачу ракет-перехоплювачів для Patriot.

5 серпня Financial Times повідомила, що Трамп відмовив Зеленському в передачі кількох сотень таких ракет, пославшись на обмежені запаси США та потреби американських військових на Близькому Сході.

13 серпня глава дипломатії ЄС Кая Каллас закликала країни Євросоюзу, які мають ракети для Patriot на складах, передати їх Україні.

Наприкінці серпня британський прем'єр-міністр Енді Бернем також заявив про намір разом з іншими європейськими лідерами переконати Трампа надати Україні доступ до американських запасів перехоплювачів перед зимою.

25 серпня Зеленський повідомив, що Україна вже отримала невелику партію ракет для Patriot, ракети AIM для NASAMS, а також підтвердження щодо кількох комплексів Crotale і боєприпасів до них.

7 вересня стало відомо, що Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет для Patriot за кошти кредиту на 90 мільярдів євро.

Наступного дня стало відомо, що Велика Британія виділить 100 мільйонів фунтів стерлінгів на посилення української ППО взимку. До нового пакета допомоги увійдуть, зокрема, ракети для Patriot.