Основу иранского арсенала составляют ракеты малой дальности (SRBM) с радиусом от 300 до 1000 км. В эту номенклатуру входят Shahab-1 (300 км), Shahab-2 (500–750 км), Qiam-1 (750 км), а также твердотопливная серия Fateh – в частности Fateh-110 (300 км), Fateh-313 (500 км) и Zolfaghar (700–750 км). Об этом говорится в отчёте Еврейского института национальной безопасности Америки. Эти ракеты предназначены прежде всего для ударов по военным базам, портовым объектам и инфраструктуре в странах Персидского залива. Часть систем, в частности модификации Fateh, может использоваться и как противокорабельное оружие.

Вторую ключевую группу составляют ракеты средней дальности (MRBM), способные поражать цели на расстоянии до 2000–3000 км. Самые известные системы – Shahab-3 (1300 км), Emad (1700 км), Ghadr-110 (до 2000 км), Sejjil (2000 км) и Khorramshahr (2000 км). Отдельные модификации, например Khorramshahr-4 "Kheibar", могут нести боевую часть массой более 1,5 т. Эти ракеты позволяют Ирану держать под угрозой значительную часть Ближнего Востока, включая Израиль, Турцию и военные базы США в регионе.

В последние годы Иран также демонстрирует новые разработки, в частности ракеты Haj Qasem и Qasem Basir с дальностью около 1200–1400 км и заявленные гиперзвуковые системы Fattah-1 и Fattah-2 с дальностью примерно до 1400–1500 км. Тегеран утверждает, что такие ракеты способны маневрировать на гиперзвуковых скоростях и прорывать системы противоракетной обороны, хотя независимые аналитики пока не имеют достаточных доказательств их полноценной боевой готовности.

Пуск иранской ракеты / Фото AP

Кроме баллистических ракет, Иран имеет и крылатые ракеты, в частности Soumar и Hoveyzeh, дальность которых может превышать 2000–3000 км, пишет Reuters. Это достаточно для ударов по Европе. Вся система поддерживается разветвленной инфраструктурой – подземными "ракетными городами", мобильными пусковыми установками и производственными предприятиями, что повышает живучесть арсенала во время ударов по военным объектам.

В результате Иран сочетает большое количество относительно дешевых ракет малой дальности с ограниченным, но стратегически важным набором ракет средней дальности. Именно эта комбинация – массовость запусков и значительный радиус действия – делает иранский ракетный арсенал одним из главных факторов безопасности и нестабильности на Ближнем Востоке.