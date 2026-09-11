Как сообщает The Defender, компании планируют совместно разрабатывать технологии для борьбы с различными модификациями "Шахедов", а также с реактивной "Геранью-4", которая предъявляет новые требования к украинским средствам перехвата.

Перехватчик уже имеет основу STRIX

Одним из результатов сотрудничества стала дальнейшая работа над линейкой "Генерал Черешня BULLET". Ее особенностью является использование кинетического ускорителя STRIX, который, по данным производителей, успешно прошел испытания еще ранее.

Новую модификацию BULLET позиционируют как ответ на появление реактивных "Шахедов". В то же время производители пока не раскрывают подробных характеристик этого варианта, поэтому говорить о его конкретных возможностях против реактивных целей пока рано.

Такое направление развития перехватчиков вполне соответствует тому, как меняется российская тактика применения ударных беспилотников. "Милитари 24" уже рассказывал, как Россия начала активнее использовать реактивные "Шахеды", почему украинским средствам ПВО приходится адаптироваться не только к массовым атакам, но и к более быстрым целям.

Что известно о предыдущих моделях BULLET

Предыдущие модели линейки"Генерал Черешня BULLET", по данным производителя, могли развивать скорость до 310 километров в час, подниматься на высоту до 6 километров и оставаться в воздухе до 25 минут.

Производитель также заявлял о различных вариантах оснащения таких перехватчиков, в частности о дневных и тепловизионных камерах, а также о цифровых и аналоговых каналах передачи сигнала. Стоимость зависела от комплектации и, по данным компании, составляла от 31 до 58 тысяч гривен.

Однако эти характеристики относятся к ранее разработанным версиям, а не к новой модификации, которую компании связывают именно с противодействием реактивным "Шахедам". Поэтому технические возможности обновленного BULLET еще должны быть подтверждены производителем.

Разработка таких систем идет параллельно с другими украинскими программами по созданию более дешевых средств перехвата. Ранее "Милитари 24" писал об украинских ракетах-перехватчиках, разрабатываемых для борьбы с "Шахедами", а также о дронах-перехватчиках, способных автономно уничтожать вражеские беспилотники.

"Генерал Черешня" разрабатывает не только BULLET

Помимо BULLET, в линейке компании есть перехватчик коптерного типа "Генерал Черешня AIR". По данным производителя, такие дроны уже используют более 100 украинских бригад.

В целом сотрудничество со STRIX показывает, что украинские производители пытаются построить целую экосистему средств противодействия беспилотникам, где различные типы перехватчиков могут реагировать на разные угрозы. Особенно актуальным это становится на фоне появления более быстрых реактивных дронов, ведь обычный подход к перехвату медленных ударных БПЛА уже не всегда дает необходимый запас времени.

В то же время конкретные характеристики нового BULLET, его система наведения и реальная эффективность против реактивных целей пока не раскрыты. Поэтому наибольший интерес будет представлять то, когда производители покажут результаты испытаний новой модификации и насколько она будет отличаться от предыдущих перехватчиков.