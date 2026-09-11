Як повідомляє The Defender, компанії планують спільно розвивати технології для боротьби з різними модифікаціями "Шахедів", а також із реактивною "Геранню-4", яка створює нові вимоги до українських засобів перехоплення.

Перехоплювач вже має основу STRIX

Одним із результатів співпраці стала подальша робота над лінійкою "Генерал Черешня BULLET". Її особливістю є використання кінетичного прискорювача STRIX, який, за даними виробників, успішно пройшов випробування ще раніше.

Нову модифікацію BULLET позиціонують як відповідь на появу реактивних "Шахедів". Водночас виробники поки не розкривають детальних характеристик цього варіанта, тому говорити про його конкретні можливості проти реактивних цілей зарано.

Такий напрям розвитку перехоплювачів цілком відповідає тому, як змінюється російська тактика застосування ударних безпілотників. Мілітарі 24 вже розповідав, як Росія почала активніше використовувати реактивні "Шахеди", через що українським засобам ППО доводиться адаптуватися не лише до масових атак, а й до швидших цілей.

Що відомо про попередні BULLET

Попередні представники лінійки "Генерал Черешня BULLET", за даними виробника, могли розвивати швидкість до 310 кілометрів на годину, підійматися на висоту до 6 кілометрів і залишатися в повітрі до 25 хвилин.

Виробник також заявляв про різні варіанти оснащення таких перехоплювачів, зокрема денні та тепловізійні камери, а також цифрові й аналогові канали передавання сигналу. Вартість залежала від комплектації та, за наведеними компанією даними, становила від 31 до 58 тисяч гривень.

Однак ці характеристики стосуються раніше розроблених версій, а не нової модифікації, яку компанії пов'язують саме з протидією реактивним "Шахедам". Тому технічні можливості оновленого BULLET ще мають бути підтверджені виробником.

Розвиток таких систем відбувається паралельно з іншими українськими програмами створення дешевших засобів перехоплення. Раніше Мілітарі 24 писав про українські ракети-перехоплювачі, які розробляють для боротьби з "Шахедами", а також про дрони-перехоплювачі, здатні автономно знищувати ворожі безпілотники.

"Генерал Черешня" розвиває не лише BULLET

Окрім BULLET, компанія має у своїй лінійці перехоплювач коптерного типу "Генерал Черешня AIR". За даними виробника, такі дрони вже використовують понад 100 українських бригад.

Загалом співпраця зі STRIX показує, що українські виробники намагаються будувати цілу екосистему засобів протидії безпілотникам, де різні типи перехоплювачів можуть відповідати на різні загрози. Особливо актуальним це стає на тлі появи швидших реактивних дронів, адже звичайний підхід до перехоплення повільних ударних БпЛА вже не завжди дає необхідний запас часу.

Водночас конкретні характеристики нового BULLET, його система наведення та реальна ефективність проти реактивних цілей наразі не розкриті. Тож найбільший інтерес становитиме те, коли виробники покажуть результати випробувань нової модифікації та наскільки вона відрізнятиметься від попередніх перехоплювачів.