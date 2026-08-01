Об этом 1 августа заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара.

Каковы результаты встречи?

Евгений Хмара вместе с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым встретился с главным маршалом авиации Великобритании сэром Ричардом Найтоном. Они обсудили дальнейшие шаги Украины по перехвату инициативы на поле боя.

Минобороны вместе с главнокомандующим готовятся усилить давление на Россию, уделить внимание развитию беспилотных систем и увеличению потерь противника. Также обсуждались антибаллистические проекты, в которых Великобритания может оказать поддержку.

По словам Хмары, Украина рассчитывает на помощь британцев в поставках ракет. Речь идет об вооружении для систем противовоздушной обороны и ракетах Meteor для истребителей Gripen, предназначенных для противодействия российским самолетам-носителям УАБ.

Также обсудили поставки средств противодействия беспилотникам, которые могут быть профинансированы за счет доходов от замороженных российских активов,

– добавил глава Минобороны.

Он отметил, что Украина обладает уникальным опытом ведения современной войны, который может быть полезен для партнеров.

Напомним, по данным зарубежных СМИ, президент США Дональд Трамп якобы отказался предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для системы Patriot. Вместо этого он предложил Киеву получить лицензию на производство таких ракет. Однако пока Вашингтон не принял решение о предоставлении соответствующих разрешений Украине.