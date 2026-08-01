Про це 1 серпня заявив виконувач обов'язків міністра оборони України Євген Хмара.

Які результати зустрічі?

Євген Хмара разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим зустрівся з головним маршалом авіації Британії сером Річардом Найтоном. Вони обговорили подальші кроки України для перехоплення ініціативи на полі бою.

Міноборони разом із головкомом готуються посилити тиск на Росію, приділити увагу розвитку безпілотних систем та збільшенню втрат противника. Також говорили про антибалістичні проєкти, у яких Велика Британія може надати підтримку.

За словами Хмари, Україна розраховує на допомогу від британців у постачанні ракет. Йдеться про озброєння для систем протиповітряної оборони та ракет Meteor для винищувачів Gripen для протидії російським літакам-носіям КАБів.

Також обговорили постачання антишахедних засобів, яке може бути профінансоване за рахунок доходів від заморожених російських активів,

– додав очільник Міноборони.

Він зазначив, що Україна має унікальний досвід сучасної війни, який може бути корисним для партнерів.

Нагадаємо, за даними іноземних ЗМІ, президент США Дональд Трамп нібито відмовився надати Україні 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Натомість він запропонував Києву отримати ліцензію на виробництво таких ракет. Однак наразі Вашингтон не ухвалив рішення щодо надання відповідних дозволів Україні.