Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что "Катран" – это семейство беспилотных катеров, способных выполнять самые разные функции. Уже поступали сообщения о том, что Украина собирается перехватывать российские суда, подпадающие под санкции, с помощью этих дронов.

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Как это может происходить?

По словам Криволапа, существуют различные модификации морских дронов "Катран". Каждая из них выполняет свои функции. И они вполне могут совместно участвовать в различных операциях на море.

Например, "Катран X1" является носителем FPV-дронов, которые могут поразить врага на месте. "Катран X2" оснащен пулеметной турелью. Также существует "Катран Venom", оснащенный торпедами, пулеметами и даже ПЗРК, которые атакуют воздушные цели.

Условно, несколько таких дронов приближаются к судну, находящемуся под санкциями. И им предлагают отправиться в украинский порт для ареста. В это время будут заблокированы пути отхода. Да и по судну может прилететь торпеда. Если несколько таких операций по перехвату будут реализованы, то это фактически откроет новые возможности по захвату судов. Это фантастика,

– сказал Криволап.

Что известно о морских дронах "Катран": смотрите видео 24 Канала