Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що "Катран" – сімейство безпілотних катерів, які можуть виконувати різноманітні функції. Вже були повідомлення, що Україна збирається перехоплювати російські підсанкційні судна за допомогою цих дронів.

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Як це може відбуватися?

За словами Криволапа, існують різні модифікації морських дронів "Катран". Кожна з них виконує свої функції. І вони цілком можуть спільно брати участь в різних операціях на морі.

До прикладу "Катран X1" є носієм FPV-дронів, які можуть уразити ворога на місці. "Катран X2" оснащений кулеметною туреллю. Також існує "Катран Venom", який оснащений торпедами, кулеметами та навіть ПЗРК, які атакують повітряні цілі.

Умовно, підходять кілька таких дронів до підсанкційного судна. І їм пропонують відправитися в український порт для арешту. В цей час будуть заблоковані напрямки. Та й по судну може прилетіти торпеда. Якщо кілька таких операцій з перехоплення будуть реалізовані, то це будуть фактично нові можливості щодо захоплення суден. Це буде фантастично,

– сказав Криволап.

Що відомо про морські дрони "Катран": дивіться відео 24 Каналу