Об этом генеральный директор оборонной компании FirePoint Ирина Терех заявила в ходе саммита по вопросам обороны и космоса в Брюсселе.

Как проходит тестирование системы

Разработка Freyja ведется по ускоренному графику. При этом во время испытаний используются данные, полученные в ходе реальных боевых действий в Украине.

Несмотря на огромный прогресс в разработке Freyja и то, что мы рассчитываем осуществить первый перехват баллистической цели к середине 2027 года, что означает сжатие 40-летней программы до чуть более двух лет, мы не сможем немедленно заменить Patriot,

– отметила Терех.

Она добавила, что это все еще программа, требующая времени для развития, но разработчики уже используют опыт реальных атак, в частности с применением российских "Искандеров" и северокорейских ракет, для совершенствования алгоритмов будущей системы.

В то же время Терех подчеркнула, что Freyja не сможет сразу полностью заменить Patriot. По ее словам, проект требует дальнейшего развития, хотя необходимые для этого возможности уже готовятся.

Какой будет система Freyja?

По словам Терех, Freyja должна стать европейской противоракетной системой, которая будет работать по другим принципам, чем американская Patriot.

"Freyja – это противоракетная система ПВО для Европы. Мы пытаемся создать противоракетный щит, который работает немного иначе, чем система Patriot. Patriot – это абсолютно замечательная, технологически продвинутая система, одна из лучших в мире, но она никогда не создавалась для такого количества угроз, с которым мы столкнулись сейчас", – рассказала Терех.

Проект предусматривает создание системы, которая будет доступной и максимально независимой от иностранных поставщиков.

"Каждая часть Freyja разрабатывается по принципам "дизайна для производства". Она должна быть масштабируемой, недорогой, воспроизводимой и доступной с точки зрения использования максимального количества европейских компонентов, не подпадающих под ITAR, и без китайских деталей. Если мы действительно хотим быть суверенными в вопросе собственной ПВО, мы должны построить ее сами", – подчеркнула генеральный директор FirePoint.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина совместно с европейскими партнерами работает над созданием совместной противоракетной системы Freyja. В соответствующую коалицию входят 10 государств.