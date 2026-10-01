Про це генеральна директорка оборонної компанії FirePoint Ірина Терех заявила під час саміту з оборони та космосу в Брюсселі.

Як проходить тестування системи

Розробку Freyja ведуть за прискореним графіком. При цьому під час випробувань використовують дані, отримані з реальних бойових дій в Україні.

Попри величезний прогрес щодо Freyja та те, що ми розраховуємо здійснити перше перехоплення балістичної цілі до середини наступного року, що означає стиснення 40-річної програми у трохи більше ніж два роки, ми не зможемо негайно замінити Patriot,

— зазначила Терех.

Вона додала, що це все ще програма, яка потребує часу для розвитку, але розробники вже використовують досвід реальних атак, зокрема із застосуванням російських "Іскандерів" і північнокорейських ракет, для вдосконалення алгоритмів майбутньої системи.

Водночас Терех наголосила, що Freyja не зможе одразу повністю замінити Patriot. За її словами, проєкт потребує подальшого розвитку, хоча необхідні для цього можливості вже готують.

Якою буде система Freyja?

За словами Терех, Freyja має стати європейською антибалістичною системою, яка працюватиме за іншими принципами, ніж американська Patriot.

"Freyja — це протибалістична ППО для Європи. Ми намагаємося побудувати антибалістичний щит, який працює трохи інакше, ніж система Patriot. Patriot — це абсолютно чудова, технологічно просунута система, одна з найкращих у світі, але вона ніколи не створювалася для такої кількості загроз, із якою ми зіткнулися зараз," – розповіла Терех.

Проєкт передбачає створення системи, яка буде доступною та максимально незалежною від іноземних постачальників.

"Кожна частина Freyja розробляється за принципами "дизайну для виробництва". Вона має бути масштабованою, дешевою, відтворюваною та доступною з погляду використання максимальної кількості європейських компонентів, вільних від ITAR та китайських складників. Якщо ми дійсно хочемо бути суверенними в питанні власної ППО, ми повинні побудувати її самі", — підкреслила гендиректорка FirePoint.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна разом із європейськими партнерами працює над створенням спільної антибалістичної системи Freyja. До відповідної коаліції входять 10 держав.