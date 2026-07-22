О первой закупке сообщило Министерство обороны Украины. Бронежилеты приобрело Агентство оборонных закупок ДОТ за 47 миллионов гривен.

Выдерживают бронебойные пули СВД

Закупленные бронежилеты соответствуют усиленному уровню защиты "П", который превышает базовые требования.

По информации Минобороны, они способны выдерживать попадания 7,62-мм пуль из снайперской винтовки СВД, включая бронебойные Б-32 и пули ЛПС.

Для защиты используется керамокомпозитная броня, которая легче металлических аналогов. Помимо жестких бронеплит, комплект содержит мягкие баллистические пакеты, защищающие от осколков и пистолетных пуль.

Перед допуском к эксплуатации бронежилеты проходят испытания при температурах от -40 до +70 °C, а также после погружения в соленую воду.

Почему женская модель отличается от мужской

Главной конструктивной особенностью женского бронежилета стал демпферно-климатический подпор.

Его устанавливают с внутренней стороны передней части бронежилета. Он обеспечивает более плотное прилегание брони к телу, уменьшает давление в области груди и создает вентиляционные каналы для лучшего отвода тепла.

Все остальные элементы конструкции остаются такими же, как и в мужской модульной системе.

Что входит в комплект

Женский бронежилет построен по модульному принципу.

Базовая комплектация включает чехол с передней и задней бронеплитами, боковой камербанд, защиту шеи и паха.

В полной комплектации добавляются защита плеч, защита бедер и разгрузочный ремень.

По отдельному заказу бронежилет можно доукомплектовать защитой предплечий, голеней, копчика и даже модулем положительной плавучести, который автоматически срабатывает в воде и помогает удерживать голову военнослужащего над поверхностью.

Предусмотрены системы быстрого сброса и эвакуации

Несмотря на повышенный уровень защиты, конструкция адаптирована для повседневного использования.

Бронежилет оснащен системой MOLLE для крепления снаряжения, системой быстрого сброса одной рукой, эвакуационной ручкой на спине и дренажными отверстиями для отвода влаги.

В Минобороны отмечают, что конструкция позволяет военнослужащей самостоятельно надевать и снимать бронежилет.

Вес зависит от комплектации

Женские бронежилеты изготавливаются в четырех размерах – от S до XL.

Масса базового комплекта составляет от 10,5 до 15,5 килограмма в зависимости от размера.

Полная комплектация весит от 13 до 17,5 килограмма.

Это только начало

Закупленные 2 тысячи комплектов стали первой партией специализированных бронежилетов для военнослужащих-женщин.

После начала эксплуатации Министерство обороны, ДОТ и боевые подразделения планируют собрать отзывы пользовательниц. На основе этого опыта будут решать, какие изменения внести в конструкцию и какими должны быть следующие закупки.

Появление отдельной женской модели свидетельствует о постепенном переходе от универсального снаряжения к экипировке, учитывающей физиологические особенности военнослужащих. Это должно не только повысить комфорт при длительном ношении, но и обеспечить правильное расположение бронеэлементов без потери уровня защиты.