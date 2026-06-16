Снайпер с позывным "Азиат" до начала полномасштабной войны был успешным менеджером и путешествовал по миру, однако после 24 февраля 2022 года вернулся в Украину и вступил в армию. Сегодня он служит на передовой и делится тем, как изменилась война и почему классические снайперы всё чаще вынуждены переходить на работу с дронами, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как "Азиат" стал снайпером?

Боец вспомнил, что начало полномасштабного вторжения застало его за границей, и путь домой был сложным и долгим.

Я некоторое время путешествовал по миру и жил непосредственно в Азии. 24 февраля я встретил за границей. Конечно, в душе я хотел верить, что этого не произойдет. Я вернулся где-то на 10-й день. Очень тяжело добирался до Запорожья: поезд из Польши, маршрутки, бла-бла-кары. Ехал больше двух суток и почти не спал,

– поделился "Азиат".

По возвращении в Украину он сначала служил в территориальной обороне, а впоследствии начал осваивать снайперское дело как профессиональную военную специальность.

Свою первую снайперскую винтовку боец получил уже во время службы. Он признался, что отношение к оружию было не только практическим, но и эмоциональным.

Я выпросил винтовку 50-го калибра – новенькую. Это Ruger, RPR Precision, калибр 338. Очень хорошо работает. Я её называю "моя крошка". Когда ты попадаешь на дистанции 1000 метров в гонг, то испытываешь эйфорию. Это как быстрая езда на мотоцикле — есть удовольствие от процесса,

– сказал снайпер.

В то же время он подчеркнул, что романтика стрельбы исчезает, когда мишенью становится реальный человек, хотя морального конфликта это у него не вызывает.

По словам "Азиата", был тремор, непонимание, но потом осознание, когда попадал в цель – было внутреннее удовлетворение. Он добавил, что в фильмах это показывают иначе, но в реальности всё сложнее: позиция должна быть правильной, можно долго не видеть цель, и это нормально.

Кроме того, в сложных условиях юмор также остается важным элементом выживания.

"Противник зашел в засаду и шесть дней там сидел. Потом вышел и попросил сигареты. Мы посмеялись, потому что без юмора там нечего делать", — рассказал "Азиат".

Как дроны изменили снайперскую войну?

Боец подчеркнул, что современная война существенно изменилась из-за массового применения беспилотников, которые фактически вытесняют классический снайпинг.

Сейчас рулят дроны, если честно. Безопасной дистанции уже нет. Дроны видят сверху, сбоку, с помощью тепловизоров. Раньше было 10–15 километров работы, а сейчас всё значительно сложнее. Многие из моих знакомых уже перешли на дроны,

– отметил "Азиат".

Отдельно он также обратил внимание на разницу между жизнью на передовой и в тылу, что, по его словам, вызывает внутренний диссонанс у военных.

Не хватает единства. Кто-то думает, что его это обойдет стороной. Но если каждый так решит, фронт просто рухнет. Мы видим переполненные курорты и клубы, и это трудно принять,

– сказал снайпер.

Однако, несмотря на усталость, боевой опыт и потери, военный не жалеет о своём выборе и считает его окончательно определяющим для себя.