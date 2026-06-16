Снайпер із позивним "Азіат" до повномасштабної війни був успішним менеджером і подорожував світом, однак після 24 лютого 2022 року повернувся в Україну та долучився до війська. Сьогодні він служить на передовій і ділиться, як змінилася війна та чому класичні снайпери дедалі частіше змушені переходити до роботи з дронами, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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Як "Азіат" став снайпером?

Боєць пригадав, що початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, і шлях додому був складним і тривалим.

Я деякий час подорожував по світу і жив безпосередньо в Азії. 24 лютого я зустрів за кордоном. Звичайно, всередині я хотів вірити, що цього не станеться. Я повернувся десь на 10-й день. Дуже важко добирався до Запоріжжя: потяг із Польщі, маршрутки, бла-бла-кари. Їхав більше ніж дві доби й майже не спав,

– поділився "Азіат".

Після повернення до України він спочатку служив у теробороні, а згодом почав опановувати снайпінг як професійну військову спеціальність.

Свою першу снайперську гвинтівку боєць отримав уже під час служби. Він зізнався, що ставлення до зброї було не лише практичним, а й емоційним.

Я випросив гвинтівку 50-го калібру – новеньку. Це Ruger, RPR Precision, калібр 338. Дуже гарно працює. Я її називаю "моя крихітка". Коли ти влучаєш на дистанції 1000 метрів у гонг, то відчуваєш ейфорію. Це як швидка їзда на байку – є задоволення від процесу,

– сказав снайпер.

Водночас він наголосив, що романтика стрільби зникає, коли ціль стає реальною людиною, хоча морального конфлікту у нього це не викликає.

За словами "Азіата", був тремор, нерозуміння, але потім усвідомлення, коли влучав у ціль – було внутрішнє задоволення. Він додав, що у фільмах це показують інакше, але в реальності все складніше: позиція має бути правильною, можна довго не бачити ціль, і це нормально.

Крім того, у складних умовах гумор також залишається важливим елементом виживання.

"Зайшов противник у посадку і шість днів там сидів. Потім вийшов і попросив сигарети. Ми посміялися, бо без гумору там немає що робити", – розповів "Азіат".

Як дрони змінили снайперську війну?

Боєць підкреслив, що сучасна війна суттєво змінилася через масове застосування безпілотників, які фактично витісняють класичний снайпінг.

Зараз рулять дрони, якщо чесно. Безпечної дистанції вже немає. Дрони бачать зверху, збоку, з тепловізорами. Раніше було 10 – 15 кілометрів роботи, а зараз усе значно складніше. Багато хто з моїх знайомих уже перейшов у дрони,

– зазначив "Азіат".

Окремо він також звернув увагу на різницю між життям на передовій і в тилу, що, за його словами, викликає внутрішній дисонанс у військових.

Бракує єдності. Хтось думає, що його це омине. Але якщо кожен так вирішить, фронт просто впаде. Ми бачимо повні курорти й клуби, і це важко приймати,

– сказав снайпер.

Однак, попри втому, бойовий досвід і втрати, військовий не шкодує про свій вибір і вважає його остаточно визначальним для себе.