Про першу закупівлю повідомило Міністерство оборони України. Бронежилети придбала Агенція оборонних закупівель ДОТ за 47 мільйонів гривень.

Витримують бронебійні кулі СВД

Закуплені бронежилети відповідають посиленому рівню захисту "П", який перевищує базові вимоги.

За інформацією Міноборони, вони здатні витримувати влучання 7,62-мм куль зі снайперської гвинтівки СВД, включно з бронебійними Б-32 та кулями ЛПС.

Для захисту використовується керамокомпозитна броня, яка легша за металеві аналоги. Крім жорстких бронеплит, комплект містить м'які балістичні пакети, що захищають від уламків і пістолетних куль.

Перед допуском до експлуатації бронежилети проходять випробування при температурах від -40 до +70 °C, а також після занурення у солону воду.

Чим жіноча модель відрізняється від чоловічої

Головною конструктивною особливістю жіночого бронежилета став демпферно-кліматичний підпір.

Його встановлюють із внутрішнього боку передньої частини бронежилета. Він забезпечує щільніше прилягання броні до тіла, зменшує тиск у ділянці грудей та створює вентиляційні канали для кращого відведення тепла.

Усі інші елементи конструкції залишаються такими самими, як і в чоловічій модульній системі.

Що входить до комплекту

Жіночий бронежилет побудований за модульним принципом.

Базова комплектація містить чохол із передньою та задньою бронеплитами, боковий камербанд, захист шиї та паху.

У повній комплектації додаються захист плечей, захист стегон і розвантажувальний ремінь.

За окремим замовленням бронежилет можна доукомплектувати захистом передпліч, гомілок, куприка та навіть модулем позитивної плавучості, який автоматично спрацьовує у воді й допомагає утримувати голову військовослужбовця над поверхнею.

Передбачені системи швидкого скидання та евакуації

Попри вищий рівень захисту, конструкцію адаптували для щоденного використання.

Бронежилет отримав систему MOLLE для кріплення спорядження, систему швидкого скидання однією рукою, евакуаційну ручку на спині та дренажні отвори для відведення вологи.

У Міноборони зазначають, що конструкція дозволяє військовослужбовиці самостійно вдягати й знімати бронежилет.

Вага залежить від комплектації

Жіночі бронежилети виготовляють у чотирьох розмірах — від S до XL.

Маса базового комплекту становить від 10,5 до 15,5 кілограма залежно від розміру.

Повна комплектація важить від 13 до 17,5 кілограма.

Це лише початок

Закуплені 2 тисячі комплектів стали першою партією спеціалізованих бронежилетів для військовослужбовиць.

Після початку експлуатації Міністерство оборони, ДОТ і бойові підрозділи планують зібрати відгуки користувачок. На основі цього досвіду вирішуватимуть, які зміни внести в конструкцію та якими мають бути наступні закупівлі.

Поява окремої жіночої моделі свідчить про поступовий перехід від універсального спорядження до екіпірування, яке враховує фізіологічні особливості військовослужбовців. Це має не лише підвищити комфорт під час тривалого носіння, а й забезпечити правильне розташування бронеелементів без втрати рівня захисту.