Находку отбуксировали в порт Василики и передали береговой охране Греции. После этого в международных СМИ начала распространяться версия о том, что судно является украинским морским дроном. Милитарный выяснил, так ли это.

Чей на самом деле дрон нашли у берегов Греции?

Морской беспилотник обнаружили рыбаки в западной части Греции – в южной акватории острова Лефкада в Ионическом море. Они закрепили плавсредство и отбуксировали его в ближайший порт Василики, где передали греческой береговой охране.

Греческие официальные лица идентифицировали находку как украинский морской дрон Magura V3. Об этом также сообщило греческое издание Ekathimerini, после чего информация начала распространяться в международных СМИ.

Однако компания UFORSE – единственный производитель беспилотных надводных систем класса Magura – заявила изданию Милитарный, что найденный дрон не является их разработкой.

Хотя оно имеет поверхностное визуальное сходство с системами типа Magura, его дизайн, конструкция и видимые технические характеристики не соответствуют ни одному варианту в нашей производственной линейке, – объяснили в компании.

Обратите внимание! Отдельно в UFORSE отметили: версии Magura V3 не существует вообще – компания никогда не производила такой модели. Таким образом, идентификация, которую провели греческие официальные лица, оказалась ошибочной. Чьим является найденный беспилотник – пока не установлено.

Что еще известно об этом случае?

Греция обеспокоена морским дроном у своих берегов, который, по словам министра обороны Никоса Дендиаса, якобы принадлежит Украине. МИД Украины заявил, что не имеет информации о дроне, и готов сотрудничать в расследовании инцидента.

На борту катера нашли детонаторы, и греческие следователи рассматривают возможные версии его появления, включая контрабанду наркотиков или подготовку атак на российский "теневой флот".