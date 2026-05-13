Знахідку відбуксирували до порту Василікі та передали береговій охороні Греції. Після цього в міжнародних ЗМІ почала поширюватися версія про те, що судно є українським морським дроном. Мілітарний зʼясував, чи так це.

Чий насправді дрон знайшли біля берегів Греції?

Морський безпілотник виявили рибалки в західній частині Греції – у південній акваторії острова Лефкада в Іонічному морі. Вони закріпили плавзасіб і відбуксирували його до найближчого порту Василікі, де передали грецькій береговій охороні.

Грецькі офіційні особи ідентифікували знахідку як український морський дрон Magura V3. Про це також повідомило грецьке видання Ekathimerini, після чого інформація почала поширюватися в міжнародних ЗМІ.

Однак компанія UFORSE – єдиний виробник безпілотних надводних систем класу Magura – заявила виданню Мілітарний, що знайдений дрон не є їхньою розробкою.

Хоча воно має поверхневу візуальну схожість із системами типу Magura, його дизайн, конструкція та видимі технічні характеристики не відповідають жодному варіанту в нашій виробничій лінійці, – пояснили у компанії.

Зверніть увагу! Окремо у UFORSE наголосили: версії Magura V3 не існує взагалі – компанія ніколи не виробляла такої моделі. Таким чином, ідентифікація, яку провели грецькі офіційні особи, виявилася помилковою. Чиїм є знайдений безпілотник – наразі не встановлено.

Що ще відомо про цей випадок?

Греція занепокоєна морським дроном біля своїх берегів, який, за словами міністра оборони Нікоса Дендіаса, нібито належить Україні. МЗС України заявило, що не має інформації про дрон, і готове співпрацювати у розслідуванні інциденту.

На борту катера знайшли детонатори, і грецькі слідчі розглядають можливі версії його появи, включаючи контрабанду наркотиків чи підготовку атак на російський "тіньовий флот".