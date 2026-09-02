Об этом в интервью Forbes рассказал генеральный директор Brave1 Андрей Гриценюк. По его словам, в ракетной программе кластера уже участвуют несколько десятков компаний, а если учитывать производителей ключевых компонентов, их число превышает 50.

Реактивные "Шахеды" стали новым вызовом

Одной из главных проблем для украинской ПВО Гриценюк называет появление реактивных версий российских "Шахедов".

Такие дроны значительно быстрее обычных аппаратов этого семейства. Из-за этого часть традиционных средств перехвата уже не подходит для борьбы с ними.

"Милитари 24" ранее писал, что Россия активно наращивает применение реактивных "Шахедов", которые стали для украинской ПВО отдельной проблемой.

Именно поэтому Brave1 начал развивать сразу несколько технологических направлений. Среди них – малые зенитные ракеты и быстрые дроны-перехватчики.

"Мы начали работать с этими компаниями по нескольким направлениям", – рассказал Гриценюк.

По его словам, производители работают над реактивными перехватчиками, электрическими системами и другими решениями, которые должны противостоять более быстрым воздушным целям. Отдельно развивается направление перехвата на встречных курсах.

На малую ПВО выделили более миллиарда гривен

В рамках конкурса Brave1 победителями стали шесть проектов по созданию зенитных ракетных комплексов. На них предусмотрено более 1 миллиарда гривен.

Причем речь идет не только о самих ракетах. Разработчики должны создавать полноценные комплексы, включая пусковые установки и средства обнаружения и наведения.

Отдельным требованием была экономическая целесообразность такого перехвата. Украина ищет средства, которые позволят не тратить дорогую ракету ПВО на относительно дешевую воздушную цель.

Это особенно важно на фоне массированных атак, когда Россия может одновременно запускать большой номер дронов.

В августе операционный директор Brave1 Ирина Заболотня рассказывала 24 Каналу, что реактивные "Шахеды" уже являются одним из приоритетных направлений для производителей украинской ПВО.

Создать ракету недостаточно

Именно здесь украинская оборонная промышленность сталкивается с так называемой "долиной смерти".

Это промежуток между рабочим прототипом и серийным изделием, которое можно стабильно производить большими партиями и использовать в войсках.

"Разработать что-то новое и организовать конвейерное производство – это совсем разные вещи", – пояснил генеральный директор Brave1.

По его словам, часть украинских компаний имеет сильные конструкторские команды, но не готова сразу перейти к масштабному производству.

После появления первого успешного прототипа начинается совсем другая работа. Необходимо обеспечить стабильность производства, поставку компонентов, сервисное обслуживание и возможность быстро устранять недостатки, которые выявляют военные.

Именно на этом этапе, по словам Гриценюка, часть перспективных проектов сталкивается с наибольшими трудностями.

Украина восстанавливает утраченные ракетные технологии

Одним из самых серьезных ограничений остается производство отдельных компонентов.

Гриценюк называет среди таких направлений ракетное топливо, датчики и элементы систем наведения.

Особенно сложная ситуация с технологиями, которые Украина в свое время утратила. По его словам, украинское производство специальных кристаллов для головок самонаведения фактически было прервано еще в 2008 году. Сейчас эту компетенцию пытаются восстановить совместно с Министерством образования и науки.

Параллельно Brave1 финансирует разработчиков альтернативных технологий, которые могли бы снизить зависимость от дефицитных компонентов.

Это важный момент для всей программы. Ведь даже если у украинского производителя есть готовая ракета, масштабировать ее производство невозможно без стабильного доступа к критически важным комплектующим.

Украина уже имеет несколько направлений по борьбе с реактивными целями

Дроны-перехватчики стали вторым большим направлением.

Они могут быть дешевле традиционных зенитных ракет и потенциально лучше подходят для массового применения против большого количества воздушных целей.

"Милитари 24" ранее сообщал, что украинские дроны уже способны автономно перехватывать "Шахеды". В таких системах автоматизация позволяет снизить нагрузку на операторов и быстрее реагировать на воздушные угрозы.

Отдельно развиваются реактивные перехватчики. Их преимущество заключается в значительно более высокой скорости, что особенно важно против новых российских дронов.

Brave1 финансирует и баллистические ракеты

Ракетная программа не ограничивается ПВО. По словам Гриценюка, Brave1 направил более 500 миллионов гривен на разработку крылатых ракет. Еще более 600 миллионов гривен получили проекты в сфере баллистического вооружения.

Генеральный директор Brave1 отмечает, что несколько разработок уже прошли значительную часть испытаний. В то же время для таких систем путь от первого успешного полета до полноценного боевого образца также может быть длительным.

У Украины уже есть несколько собственных проектов баллистических ракет. Например, "Милитари 24" рассказывал об украинской баллистической ракете Fire Point.

Тенденция очевидна: украинский ОПК постепенно переходит от преимущественно беспилотных систем к более сложному ракетному вооружению.

Семь производителей уже работают над украинскими УАБами

Еще одно направление, что ранее было фактически недоступно для частной украинской промышленности, – управляемые авиабомбы.

По словам Гриценюка, в Brave1 есть семь производителей УАБ. Первый украинский образец начал летать еще летом 2025 года, а полноценным продуктом для боевого применения стал лишь летом 2026-го.

Это еще один пример той самой "долины смерти". Успешный испытательный полет сам по себе не означает, что изделие готово к массовому использованию.

"Милитари 24" писал, что первая украинская управляемая авиабомба уже прошла испытания и была закуплена Министерством обороны.

Теперь перед производителями стоит более сложная задача – нарастить объемы производства и обеспечить стабильное применение таких систем.

Следующая проблема – российские УАБ

Параллельно Украина ищет способ бороться с российскими управляемыми авиабомбами.

Гриценюк признает, что это одно из самых сложных направлений. По его словам, несколько компаний уже отказались от таких проектов, поскольку переоценили собственные возможности.

Проблема стала еще более актуальной после появления новых российских боеприпасов с большей дальностью. "Милитари 24" ранее рассказывал о российской УМПБ-5, которая летом 2026 года впервые долетела до Павлограда.

Поэтому борьба с УАБ постепенно превращается в отдельное технологическое направление.

"Технологий недостаточно"

Одна из главных мыслей интервью Гриценюка заключается в том, что новое изделие само по себе не решает проблему.

Нужна целая экосистема вокруг него. Производитель должен понимать реальные потребности военных, подразделения должны знать, как правильно интегрировать новую технологию в свою работу, а государство – создать условия для ее масштабирования.

Это касается не только ракет. Brave1 параллельно работает над РЭБ, наземными роботами, дистанционным управлением коммерческими дронами и другими технологиями. По словам CEO кластера, отдельные решения существуют уже много лет, но не стали массовыми из-за отсутствия правильной операционной модели в войсках.

В этом и заключается главное изменение украинского ОПК в 2026 году. Задача уже не просто создать работающую технологию.

Нужно сделать так, чтобы она стабильно производилась, поставлялась в войска, обслуживалась, масштабировалась и постоянно совершенствовалась на основе боевого опыта.

И именно этот путь от перспективного прототипа к серийному военному изделию сейчас становится для украинского Defense Tech главным испытанием.