Новый аппарат создали на базе беспилотника "СКАТ 350 М", который уже использовался российскими силовыми структурами для выполнения разведывательных и наблюдательных задач. Об этом сообщила пресс-служба пресс-службы "Калашникова".

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Какие характеристики получил "СКАТ 220"?

По данным концерна, новый беспилотник имеет размах крыла 2,2 метра и весит около 12 килограммов. По сравнению с предыдущей версией конструкцию аппарата изменили, а его массу уменьшили.

В "Калашникове" заявляют, что это позволило существенно увеличить скорость полета. По официальным характеристикам, "СКАТ 220" может разгоняться до 160 километров в час, что в компании называют одним из лучших показателей среди беспилотников такого класса.

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Аппарат оснащен электрическим двигателем и способен находиться в воздухе более двух с половиной часов без необходимости посадки. Для запуска используется катапульта, тогда как посадка осуществляется с помощью парашютной системы.

Дрон "СКАТ 220" / Фото "Калашников"

Разработчики также отмечают повышенную надежность беспилотника и его способности работать в условиях длительной эксплуатации. По их словам, конструкция адаптирована к использованию в различных климатических условиях и не требует сложной инфраструктуры для запуска.

Для чего Россия планирует использовать новый беспилотник?

Официально "СКАТ 220" позиционируют как многоцелевой беспилотный комплекс для наблюдения и мониторинга. В концерне заявляют, что его можно применять для контроля протяженных инфраструктурных объектов, транспортных магистралей, линий электропередач и объектов топливно-энергетического комплекса.

Также среди возможных направлений использования называют:

охрану территорий,

обеспечение безопасности,

экологический мониторинг

поддержку сельскохозяйственных работ.

В то же время эксперты неоднократно отмечали, что подобные беспилотники двойного назначения могут применяться и для военных нужд, в частности для ведения разведки и корректировки огня.

Что известно о других разработках оружия врага?

Российский диктатор Владимир Путин заявил о завершении испытаний нового оружия, которые, по его словам, проходят успешно. В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан считает, что речь идет не о принципиально новых разработках, а о модернизации еще советских образцов вооружения.

По словам эксперта, большинство современных российских ракетных комплексов созданы на базе советского проекта "Тополь". Именно из него, как отмечает Свитан, были разработаны комплексы "Ярс" и "Орешник", которые Кремль подает как новейшее оружие.

Эксперт предполагает, что президент России мог иметь в виду ракету с ядерной энергетической установкой "Буревестник". Этот проект уже неоднократно сопровождался неудачными испытаниями, техническими проблемами и авариями.

Свитан отметил, что даже в случае завершения разработки "Буревестника" эта ракета вряд ли станет серьезной угрозой для западных стран, поскольку ее можно обнаружить и уничтожить средствами противовоздушной обороны. По его мнению, Россия пока не демонстрирует способности создать принципиально новое поколение стратегического вооружения.