Новий апарат створили на базі безпілотника "СКАТ 350 М", який уже використовувався російськими силовими структурами для виконання розвідувальних і спостережних завдань. Про це повідомила пресслужба "Калашникова".

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Які характеристики отримав "СКАТ 220"?

За даними концерну, новий безпілотник має розмах крила 2,2 метра та важить близько 12 кілограмів. У порівнянні з попередньою версією конструкцію апарата змінили, а його масу зменшили.

У "Калашникові" заявляють, що це дозволило суттєво збільшити швидкість польоту. За офіційними характеристиками, "СКАТ 220" може розганятися до 160 кілометрів на годину, що в компанії називають одним із найкращих показників серед безпілотників такого класу.

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Апарат оснащений електричним двигуном і здатний перебувати у повітрі понад дві з половиною години без необхідності посадки. Для запуску використовується катапульта, тоді як посадка здійснюється за допомогою парашутної системи.

Дрон "СКАТ 220" / Фото "Калашников"

Розробники також наголошують на підвищеній надійності безпілотника та його здатності працювати в умовах тривалої експлуатації. За їхніми словами, конструкція адаптована до використання в різних кліматичних умовах і не потребує складної інфраструктури для запуску.

Для чого Росія планує використовувати новий безпілотник?

Офіційно "СКАТ 220" позиціонують як багатоцільовий безпілотний комплекс для спостереження та моніторингу. У концерні заявляють, що його можна застосовувати для контролю протяжних інфраструктурних об'єктів, транспортних магістралей, ліній електропередач та об'єктів паливно-енергетичного комплексу.

Також серед можливих напрямків використання називають:

охорону територій,

забезпечення безпеки,

екологічний моніторинг

підтримку сільськогосподарських робіт.

Водночас експерти неодноразово зазначали, що подібні безпілотники подвійного призначення можуть застосовуватися і для військових потреб, зокрема для ведення розвідки та коригування вогню.

Що відомо про інші розробки зброї ворога?

Російський диктатор Володимир Путін заявив про завершення випробувань нової зброї, які, за його словами, проходять успішно. Водночас військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що йдеться не про принципово нові розробки, а про модернізацію ще радянських зразків озброєння.

За словами експерта, більшість сучасних російських ракетних комплексів створені на базі радянського проєкту "Тополь". Саме з нього, як зазначає Світан, були розроблені комплекси "Ярс" та "Орєшнік", які Кремль подає як новітню зброю.

Експерт припускає, що президент Росії міг мати на увазі ракету з ядерною енергетичною установкою "Буревісник". Цей проєкт уже неодноразово супроводжувався невдалими випробуваннями, технічними проблемами та аваріями.

Світан наголосив, що навіть у разі завершення розробки "Буревісника" ця ракета навряд чи стане серйозною загрозою для західних країн, оскільки її можна виявити та знищити засобами протиповітряної оборони. На його думку, Росія наразі не демонструє здатності створити принципово нове покоління стратегічного озброєння.