США и Украина совместно работают над модернизацией ракет для системы ПВО С-300

Украинское небо получит дополнительную защиту благодаря совместным оборонно-техническим решениям международных партнеров. Проект направлен на восстановление и модернизацию ключевых средств противовоздушной обороны.

Об этом рассказал полковник армии США в отставке Роберт Гамильтон, сообщает PBS News Hour.

Соединенные Штаты Америки и Украина объединили усилия для модернизации имеющихся ракет для комплексов противовоздушной обороны С-300.

Помимо обновления устаревших боеприпасов, специалисты также рассматривают возможность разработки совершенно новой модификации ракетного вооружения. Гамильтон сообщил, что модернизированная система должна заработать ближе к концу 2026 года.

Продолжаются совместные американо-украинские усилия, направленные на модернизацию старых ракет С-300 или на создание более новой версии, которая улучшит ее возможности. Таким образом, система должна начать работу ближе к концу этого года,

– заявил Гамильтон.

В целом сотрудничество партнеров в сфере укрепления противовоздушной обороны имеет несколько направлений. Напомним, что США и Украина продолжают консультации по совместному производству компонентов и ракет для систем "Пэтриот".

Ранее в США также подтвердили обсуждение передачи технологий, что позволит развернуть собственное производство необходимого противовоздушного вооружения.

В начале войны у Украины было всего 25 систем С-300, тогда как в 90-х годах только в Киеве насчитывалось 250 таких систем.

Украина все чаще подвергается ударам баллистических ракет, которые противник активно использует на фоне дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Поэтому важным проектом для защиты нашей страны является разработка системы ПВО Freya, что станет первым таким практическим шагом европейской антибаллистической коалиции.