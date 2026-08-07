Про це розповів полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон, передає PBS News Hour.

Сполучені Штати Америки та Україна об'єднали зусилля для модернізації наявних ракет до комплексів протиповітряної оборони С-300.

Крім оновлення застарілих боєприпасів, фахівці також розглядають можливість розробки повністю новішої модифікації ракетного озброєння. Гамільтон повідомив, що модернізована система має запрацювати ближче до кінця 2026 року.

Тривають спільні американо-українські зусилля, спрямовані на модернізацію старих ракет С-300 або ж на створення новішого варіанту, що покращить її можливості. Тож система має запрацювати ближче до кінця цього року,

– заявив Гамільтон.

Загалом співпраця партнерів у сфері зміцнення протиповітряної оборони має декілька напрямків. Нагадаємо, що США та Україна продовжують консультації щодо спільного виготовлення компонентів та ракет до систем Patriot.

Раніше у США також підтвердили обговорення передачі технологій, що дасть змогу розгорнути власне виробництво необхідного протиповітряного озброєння.

На початку війни Україна мала всього 25 систем С-300, тоді як у 90-х роках лише у Києві було 250 таких систем.

Україна все частіше потерпає від ударів балістичних ракет, які ворог активно використовує на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Тому важливим проєктом для захисту нашої країни є розробка системи ППО Freya, що стане першим таким практичним кроком європейської антибалістичної коаліції.