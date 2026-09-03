О принятии решений сообщила Верховная Рада. Законопроект № 15463-1 касается изменений в Налоговый кодекс, а № 15464-1 вносит изменения в Таможенный кодекс.

Что именно меняют новые правила

Суть решения заключается в том, чтобы снизить налоговую и таможенную нагрузку на товары, которые непосредственно необходимы оборонному сектору.

В частности, законопроект № 15463-1 предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость и акцизного налога при импорте мотовездеходов для нужд армии, а также отдельных комплектующих, необходимых для производства вооружения, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов. Законопроект № 15464-1 дополняет эту систему освобождением таких товаров от ввозной пошлины. Официальные материалы парламента подтверждают, что оба документа направлены именно на товары для нужд сил безопасности и обороны.

Отдельно предусмотрена унификация применения льгот в зависимости от источника финансирования. То есть налоговый и таможенный режим не должен зависеть от того, за какие именно средства закупается товар.

Для оборонной промышленности это важная деталь, поскольку современное украинское производство в значительной степени опирается на большой объем компонентов, поступающих из-за рубежа.

Почему это важно для украинских производителей

Украинская оборонная промышленность за годы большой войны превратилась в гораздо более крупную и технологичную отрасль, причем значительная часть новых производителей работает именно с беспилотными системами, РЭБ и другими технологиями.

Ранее "Милитари 24" рассказывал, как украинский оборонно-промышленный комплекс вырос до тысяч производителей и десятков миллиардов долларов, и одним из главных вызовов такого стремительного роста стало обеспечение производителей компонентами и стабильными цепочками поставок.

Когда государство отменяет налог или пошлину на импорт необходимой детали, это напрямую влияет на конечную себестоимость изделия. В случае массового производства даже относительно небольшая экономия на одном компоненте может иметь значительный эффект в масштабах больших партий.

Именно поэтому новые льготы касаются не только готового оборудования, но и компонентной базы.

В центре внимания оказались мотовездеходы

Отдельно в двух законах прописаны мотовездеходы.

В условиях войны такие транспортные средства используются для выполнения широкого спектра задач, где требуется повышенная проходимость и возможность передвигаться там, где обычный транспорт имеет ограничения. В то же время принятые изменения касаются именно их налогообложения и таможенного оформления для нужд Сил безопасности и обороны.

Интересно, что парламентарии увязали льготы на мотовездеходы с более широкой системой поддержки оборонного сектора. То есть законодатели фактически пытаются устранить лишние расходы не только при производстве сложного вооружения, но и при обеспечении военных техникой и оборудованием.

Льготы распространяются и на производство дронов и РЭБ

Наибольшее значение для технологической составляющей украинской оборонной промышленности может иметь другая норма, ведь речь идет о комплектующих, которые используются при создании вооружения и беспилотных систем.

Украинские производители дронов зависят от большого количества электронных и других компонентов, а развитие РЭБ предъявляет еще более сложные требования к компонентной базе.

На этом фоне решение Рады можно рассматривать как попытку сделать импорт критически важных деталей менее дорогостоящим и более предсказуемым.

Это особенно актуально для сектора, где технологический цикл чрезвычайно быстр. Как "Милитари 24" писал о развитии украинских дронов-перехватчиков, производители постоянно адаптируют системы к новым угрозам, а значит, нуждаются в возможности быстро менять конструкцию и комплектующие.

Почему предприятие может получить необходимые компоненты проще, тем быстрее оно способно перестраивать производство под новые требования фронта.

Законопроекты рассматривались как взаимосвязанные

Оба документа были внесены в парламент в начале августа в качестве альтернативных законопроектов к первоначальным инициативам № 15463 и № 15464.

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять №15463-1 за основу и в целом с учетом технико-юридических поправок, тогда как в отношении первоначального законопроекта №15463 рекомендовал иное решение. Аналогичным образом рассматривалась и таможенная часть пакета.

В парламентских документах отмечается, что новые законопроекты должны обеспечить единый подход к применению льгот независимо от источника финансирования закупок и устранить правовые препятствия для выполнения государственных контрактов, международных соглашений и программ помощи. Именно эта часть может оказаться важной для международного сотрудничества украинской оборонной промышленности.

Льготы нужны и для совместного производства

Украина все активнее работает над локализацией производства совместно с западными партнерами, поэтому вопрос таможенного оформления компонентов становится все более актуальным.

Например, "Милитари 24" уже рассказывал о совместных украинско-финских проектах в сфере производства беспилотников, где одним из ключевых направлений является именно перенос производственных компетенций и масштабирование технологий.

Налоговые и таможенные правила в такой системе имеют не меньшее значение, чем сама технология. Если часть компонентов изготавливается за рубежом, а окончательная сборка происходит в Украине, каждый дополнительный налог или таможенный сбор влияет на цену готового изделия.

Поэтому новые правила могут стать еще одним элементом формирования более благоприятной среды для оборонных производителей.

Для оборонной отрасли это лишь одна часть большой системы поддержки

Налоговые льготы сами по себе не решат всех проблем украинского оборонно-промышленного комплекса, ведь производителям также нужны стабильные государственные контракты, доступ к финансированию, инвестиции и возможность прогнозировать загрузку предприятий.

Об этом представители украинского ВПК уже говорили ранее. В интервью 24 Каналу Екатерина Михалко, в частности, называла среди главных проблем недокредитованные производственные мощности, нерегулярное заключение контрактов и необходимость создания более предсказуемых условий для производителей. В том же материале речь шла о том, почему украинской оборонной промышленности нужны стабильные контракты и доступ к компонентам.

Поэтому новые налоговые и таможенные льготы следует воспринимать не как отдельную реформу, а как еще один элемент большой системы, которую Украина пытается построить вокруг собственной оборонной промышленности.

Для производителя это означает упрощение закупок части компонентов, для военных – потенциально более низкую себестоимость отдельных систем, а для государства – возможность устранить одно из препятствий для дальнейшего расширения производства.