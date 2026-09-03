Про ухвалення рішень повідомила Верховна Рада. Законопроєкт №15463-1 стосується змін до Податкового кодексу, тоді як №15464-1 вносить зміни до Митного кодексу.

Що саме змінюють нові правила

Суть рішення полягає в тому, щоб зменшити податкове та митне навантаження на товари, які безпосередньо потрібні оборонному сектору.

Зокрема, законопроєкт №15463-1 передбачає звільнення від податку на додану вартість та акцизного податку під час імпорту мотовсюдиходів для потреб армії, а також окремих комплектуючих, необхідних для виробництва озброєння, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Законопроєкт №15464-1 доповнює цю систему звільненням таких товарів від ввізного мита. Офіційні картки парламенту підтверджують, що обидва документи спрямовані саме на товари для потреб сил безпеки й оборони.

Окремо передбачено уніфікацію застосування пільг залежно від джерела фінансування. Тобто податковий та митний режим не має залежати від того, за які саме кошти закуповується товар.

Для оборонної промисловості це важлива деталь, оскільки сучасне українське виробництво значною мірою спирається на велику кількість компонентів, які надходять з-за кордону.

Чому це важливо для українських виробників

Українська оборонка за роки великої війни перетворилася на значно більшу й технологічнішу галузь, причому значна частина нових виробників працює саме з безпілотними системами, РЕБ та іншими технологіями.

Раніше Мілітарі 24 розповідав, як український оборонно-промисловий комплекс виріс до тисяч виробників та десятків мільярдів доларів, і одним із головних викликів такого стрімкого зростання стало забезпечення виробників компонентами та стабільними ланцюгами постачання.

Коли держава прибирає податок або мито з імпорту необхідної деталі, це безпосередньо впливає на кінцеву собівартість виробу. У випадку масового виробництва навіть відносно невелика економія на одному компоненті може мати значний ефект у масштабах великих партій.

Саме тому нові пільги стосуються не лише готового обладнання, а й компонентної бази.

У центрі уваги опинилися мотовсюдиходи

Окремо у двох законах прописані мотовсюдиходи.

В умовах війни такі транспортні засоби використовують для виконання широкого спектра завдань, де потрібна підвищена прохідність і можливість переміщатися там, де звичайний транспорт має обмеження. Водночас ухвалені зміни стосуються саме їхнього оподаткування та митного оформлення для потреб Сил безпеки й оборони.

Цікаво, що парламентарі пов'язали пільги на мотовсюдиходи з ширшою системою підтримки оборонного сектору. Тобто законодавці фактично намагаються прибрати зайві витрати не лише з виробництва складного озброєння, а й із забезпечення військових технікою та обладнанням.

Пільги поширюються і на виробництво дронів та РЕБ

Найбільше значення для технологічної частини української оборонки може мати інша норма, адже мова йде про комплектуючі, які використовують під час створення озброєння та безпілотних систем.

Українські виробники дронів залежать від великої кількості електронних та інших компонентів, а розвиток РЕБ додає ще складніші вимоги до компонентної бази.

На цьому тлі рішення Ради можна розглядати як спробу зробити імпорт критичних деталей менш дорогим і передбачуванішим.

Це особливо актуально для сектору, де технологічний цикл надзвичайно швидкий. Як Мілітарі 24 писав про розвиток українських дронів-перехоплювачів, виробники постійно адаптують системи до нових загроз, а отже, потребують можливості швидко змінювати конструкцію та комплектуючі.

Чим простіше підприємство може отримати необхідні компоненти, тим швидше воно здатне перебудовувати виробництво під нові вимоги фронту.

Законопроєкти розглядалися як пов'язані між собою

Обидва документи були внесені до парламенту на початку серпня як альтернативні законопроєкти до первинних ініціатив №15463 та №15464.

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував прийняти №15463-1 за основу та в цілому з урахуванням техніко-юридичних правок, тоді як щодо первинного законопроєкту №15463 рекомендував інше рішення. Аналогічно розглядалася і митна частина пакета.

У парламентських документах наголошується, що нові законопроєкти мають забезпечити однаковий підхід до застосування пільг незалежно від джерела фінансування закупівель та усунути правові перешкоди для виконання державних контрактів, міжнародних угод і програм допомоги. Саме ця частина може виявитися важливою для міжнародної кооперації української оборонки.

Пільги потрібні і для спільного виробництва

Україна дедалі активніше працює над локалізацією виробництва разом із західними партнерами, тому питання митного оформлення компонентів стає дедалі актуальнішим.

Наприклад, Мілітарі 24 вже розповідав про спільні українсько-фінські проєкти у сфері виробництва безпілотників, де одним із ключових напрямів є саме перенесення виробничих компетенцій та масштабування технологій.

Податкові та митні правила в такій системі мають значення не менше, ніж власне технологія. Якщо частину компонентів виготовляють за кордоном, а фінальне складання відбувається в Україні, кожен додатковий податок або митний платіж впливає на ціну готового виробу.

Тому нові правила можуть стати ще одним елементом формування більш сприятливого середовища для оборонних виробників.

Для оборонки це лише одна частина великої системи підтримки

Податкові пільги самі по собі не вирішать усіх проблем українського оборонно-промислового комплексу, адже виробникам також потрібні стабільні державні контракти, доступ до фінансування, інвестиції та можливість прогнозувати завантаження підприємств.

Про це представники українського ВПК уже говорили раніше. В інтерв'ю 24 Каналу Катерина Михалко, зокрема, називала серед головних проблем недокредитовані виробничі потужності, неритмічне контрактування та необхідність створення більш передбачуваних умов для виробників. У тому ж матеріалі йшлося про те, чому українській оборонній промисловості потрібні стабільні контракти та доступ до компонентів.

Тому нові податкові й митні пільги варто сприймати не як окрему реформу, а як ще один елемент великої системи, яку Україна намагається побудувати навколо власної оборонної промисловості.

Для виробника це означає простішу закупівлю частини компонентів, для військових - потенційно нижчу собівартість окремих систем, а для держави - можливість зменшити один із бар'єрів для подальшого масштабування виробництва.