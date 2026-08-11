Об этом пишет Defense Express.

Что известно о новой ракете?

Согласно ранее обнародованным данным, Sahara в представленной версии имеет массу около 55 килограммов, боевую часть весом 10 килограммов и дальность полета до 200 километров. Благодаря таким характеристикам изделие можно условно отнести к категории дальнобойных ударных дронов с небольшой боевой частью.

"Sahara" потенциально может использоваться для поражения различных целей, в частности систем противовоздушной обороны, складов боеприпасов и топлива, пунктов связи и другой военной инфраструктуры. При этом Oves Enterprise уже работает над созданием более дальнобойных вариантов ракеты.

В перспективе заявленная дальность может составить 500–600 километров, а для отдельных версий – 900–1100 километров. Вероятно, такие модификации могут получить и более мощную боевую часть.

Одной из особенностей Sahara разработчики называют использование искусственного интеллекта Nemesis AI. По замыслу компании, система должна помогать ракете быстро адаптироваться к полетной задаче и повышать устойчивость спутниковой навигации к помехам.

В то же время использование искусственного интеллекта в современных системах вооружения уже не является уникальной технологией. Подобные решения разрабатываются и для других крылатых ракет и беспилотных систем. Поэтому позиционирование Sahara как "самой умной крылатой ракеты в мире" пока скорее можно рассматривать как маркетинговое заявление компании.

Напомним, украинская компания F-Drones представила обновленный дрон-перехватчик LITAVR+, предназначенный для борьбы с реактивными "Шахедами". Он способен разгоняться до 400 километров в час и более, имеет собственное программное обеспечение, навигацию без GPS и систему донаведения на цель. LITAVR+ уже прошел заводские испытания и проходит боевые испытания, а украинские военные уже могут заказывать этот перехватчик.

Кроме того, США и Украина совместно работают над модернизацией ракет для комплексов С-300. Речь идет как об обновлении имеющихся боеприпасов, так и о возможном создании новой модификации с улучшенными характеристиками. По словам полковника армии США в отставке Роберта Гамильтона, модернизированная система может заработать ближе к концу 2026 года.