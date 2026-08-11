Про це пише Defense Express.

Що відомо про нову ракету?

За раніше оприлюдненими даними, Sahara у представленій версії має масу близько 55 кілограмів, бойову частину вагою 10 кілограмів та дальність польоту до 200 кілометрів. Через такі характеристики виріб можна умовно віднести до категорії далекобійних ударних дронів із невеликою бойовою частиною.

Sahara потенційно може використовуватися для ураження різних цілей, зокрема систем протиповітряної оборони, складів боєприпасів і пального, пунктів зв’язку та іншої військової інфраструктури. При цьому Oves Enterprise вже працює над створенням більш далекобійних варіантів ракети.

У перспективі заявлена дальність може становити 500 – 600 кілометрів, а для окремих версій – 900 – 1100 кілометрів. Ймовірно, такі модифікації можуть отримати й потужнішу бойову частину.

Однією з особливостей Sahara розробники називають використання штучного інтелекту Nemesis AI. За задумом компанії, система має допомагати ракеті швидко адаптуватися до польотного завдання та підвищувати стійкість супутникової навігації до перешкод.

Водночас використання штучного інтелекту у сучасних системах озброєння вже не є унікальною технологією. Подібні рішення розробляють і для інших крилатих ракет та безпілотних систем. Тому позиціонування Sahara як "найрозумнішої крилатої ракети у світі" наразі радше можна розглядати як маркетингову заяву компанії.

Нагадаємо, українська компанія F-Drones представила оновлений дрон-перехоплювач LITAVR+, призначений для боротьби з реактивними "Шахедами". Він здатен розганятися до 400 кілометрів на годину і більше, має власне програмне забезпечення, навігацію без GPS та систему донаведення на ціль. LITAVR+ уже пройшов заводські випробування та проходить бойове тестування, а українські військові вже можуть замовляти цей перехоплювач.

Крім того, США та Україна спільно працюють над модернізацією ракет для комплексів С-300. Йдеться як про оновлення наявних боєприпасів, так і про можливе створення новішої модифікації з покращеними характеристиками. За словами полковника армії США у відставці Роберта Гамільтона, модернізована система може запрацювати ближче до кінця 2026 року.