Военный эксперт United Unmanned Systems Юлиан Репке в эксклюзивном интервью для War & Politics 24 рассказал, сколько времени может потребоваться Украине для масштабирования нового способа борьбы с российскими дронами.

Украине потребуется около трех месяцев

По словам Репке, одним из наиболее экономически выгодных вариантов противодействия российским ударным дронам могут стать дроны-перехватчики.

Они значительно дешевле ракет-перехватчиков, поэтому их массовое применение может снизить нагрузку на украинскую ПВО. Украина уже создает первые прототипы таких систем и использует отдельные из них.

Я думаю, они построят еще много таких. Но, как я, кажется, сказал три недели назад, когда посещал Киев, украинское правительство считает, что на это понадобится около трех месяцев,

– убежден аналитик.

Эксперт пояснил, что речь идет о необходимости наращивания производства и применения перехватчиков на фоне увеличения количества новых российских дронов. Россия наращивает производство новых дронов Репке обратил внимание на "Герань-4", "Герань-5" и другие реактивные беспилотники, которые, по его словам, по своим характеристикам уже приближаются к крылатым ракетам.

Россия производит много таких новых реактивных дронов, гораздо больше, чем Украина может перехватить,

– добавил Репке.

Отдельной проблемой является то, что новые дроны могут летать на значительно большей высоте. По словам эксперта, сейчас речь идет о высоте до 9 километров, из-за чего часть привычных средств ПВО не может эффективно действовать против них.

Репке считает, что именно поэтому Украине необходимо как можно быстрее масштабировать новые средства перехвата. В то же время он подчеркнул: три месяца – это оценка, озвученная украинской стороной, а не гарантированный срок.

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Украина уже испытывает и применяет на практике новейшие отечественные перехватчики, предназначенные для борьбы со скоростными российскими реактивными дронами. Как сообщил секретарь СНБО Игорь Клименко, отдельные боевые группы уже используют такие системы, а государство совместно с производителями работает над повышением их эффективности и переходом к массовому производству.