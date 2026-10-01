Військовий експерт United Unmanned Systems Юліан Рьопке в ексклюзивному інтерв'ю для War & Politics 24 розповів, скільки часу може знадобитися Україні, щоб масштабувати новий спосіб боротьби з російськими дронами.

Україні потрібно близько трьох місяців

За словами Рьопке, одним із найбільш економічно вигідних варіантів протидії російським ударним дронам можуть стати дрони-перехоплювачі.

Вони значно дешевші за ракети-перехоплювачі, тому їхнє масове застосування може зменшити навантаження на українську ППО. Україна вже створює перші прототипи таких систем і використовує окремі з них.

Я думаю, вони збудують ще багато таких. Але, як я, здається, сказав три тижні тому, коли відвідував Київ, український уряд вважає, що на це знадобиться близько трьох місяців,

– переконаний аналітик.

Експерт пояснив, що йдеться про необхідність масштабувати виробництво та застосування перехоплювачів на тлі збільшення кількості нових російських дронів. Росія нарощує виробництво нових дронів Рьопке звернув увагу на "Герань-4", "Герань-5" та інші реактивні безпілотники, які, за його словами, за своїми характеристиками вже наближаються до крилатих ракет.

Росія робить багато таких нових реактивних дронів, набагато більше, ніж Україна може перехопити,

– додав Рьопке.

Окремою проблемою є те, що нові дрони можуть летіти на значно більшій висоті. За словами експерта, зараз мовиться про висоту до 9 кілометрів, через що частина звичних засобів ППО не може ефективно працювати проти них.

Рьопке вважає, що саме тому Україні необхідно якомога швидше масштабувати нові засоби перехоплення. Водночас він наголосив: три місяці – це оцінка, озвучена українською стороною, а не гарантований термін.

Повна розмова з Рьопке: дивитись відео

Україна вже випробовує та застосовує на практиці новітні вітчизняні перехоплювачі, які призначені для боротьби зі швидкісними російськими реактивними дронами. Як повідомив секретар РНБО Ігор Клименко, окремі бойові групи вже використовують такі системи, а держава разом із виробниками працює над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва.