Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат, пишет Business Insider.

Почему Россия начала атаковать реактивными БПЛА?

По словам полковника Юрия Игната, только летом количество запусков таких БПЛА резко возросло. Если в июне Россия применила около 350 реактивных дронов, то в июле их было уже примерно 1500, а в августе – около 2850.

В сентябре противник уже запустил около 1900 более быстрых БПЛА. В целом количество примененных российскими военными турбореактивных БПЛА, достигло примерно 7700.

Это говорит о том, что враг не останавливается, что он находит возможности приобрести эти реактивные двигатели, другие компоненты и собрать их на территории России,

– сказал Игнат.

Реактивные беспилотники представляют собой отдельную проблему для украинской противовоздушной обороны из-за значительно более высокой скорости по сравнению с традиционными ударными БПЛА типа "Шахед".

Одним из таких новых российских беспилотников является "Герань-5". По оценкам издания, он может развивать скорость около 370 миль в час (почти 600 километров в час), иметь дальность полета почти 600 миль и нести боевую нагрузку весом около 198 фунтов.

Ранее Украина в значительной степени рассчитывала на дешевые дроны-перехватчики для борьбы с более медленными ударными БПЛА. Однако против более быстрых реактивных целей такие средства требуют дальнейшего усовершенствования.

Украина уже разрабатывает собственные реактивные дроны-перехватчики. Президент Владимир Зеленский заявлял, что украинские военные испытали в боевых условиях четыре типа таких перехватчиков.

Рост количества реактивных БПЛА свидетельствует о расширении российских возможностей по производству и комплектованию таких систем. Украинская сторона ранее заявляла, что Россия получает часть необходимых компонентов из-за рубежа.

В частности, Киев сообщал об использовании в российских беспилотниках компонентов китайского и западного происхождения. В частности, об электронных компонентах, необходимых для работы беспилотных систем.

Напомним, Силы обороны Украины уже добились первых успехов в борьбе с реактивными БПЛА, однако системного решения для противодействия им пока нет.

Как рассказал 24 Канал военный обозреватель Василий Пехньо, украинские военные начинают сбивать их с помощью дронов-перехватчиков, а одна из компаний недавно завершила испытания "Зорелит v5", который может развивать скорость до 416 километров в час.

В то же время Пехньо отметил, что эффективность таких перехватчиков может зависеть от погодных условий, поэтому пока нельзя назвать их окончательным решением.