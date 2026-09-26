Відповідні дані навів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, пише Business Insider.

Чому Росія почала атакувати реактивними БпЛА?

За словами полковника Юрія Ігната, лише влітку кількість запусків таких БпЛА різко зросла. Якщо у червні Росія застосувала близько 350 реактивних дронів, то у липні їх було вже приблизно 1500, а в серпні – близько 2850.

У вересні ворог вже запустив близько 1900 швидших безпілотників. Загалом кількість застосованих російськими військовими турбореактивних БпЛА сягнула приблизно 7700.

Це говорить про те, що ворог не зупиняється, що він знаходить можливості придбати ці реактивні двигуни, інші компоненти та зібрати їх на території Росії,

– сказав Ігнат.

Реактивні безпілотники становлять окрему проблему для української протиповітряної оборони через значно вищу швидкість порівняно з традиційними ударними БпЛА типу "Шахед".

Одним із таких нових російських безпілотників є "Герань-5". За оцінками видання, він може розвивати швидкість близько 370 миль на годину (майже 600 кілометрів на годину), мати дальність польоту майже 600 миль та нести бойове навантаження вагою близько 198 фунтів.

Раніше Україна значною мірою розраховувала на дешеві дрони-перехоплювачі для боротьби з повільнішими ударними БпЛА. Однак проти швидших реактивних цілей такі засоби потребують подальшого вдосконалення.

Україна вже розробляє власні реактивні дрони-перехоплювачі. Президент Володимир Зеленський заявляв, що українські військові випробували в бойових умовах чотири типи таких перехоплювачів.

Зростання кількості реактивних БпЛА свідчить про розширення російських можливостей із виробництва та комплектування таких систем. Українська сторона раніше заявляла, що Росія отримує частину необхідних компонентів із-за кордону.

Зокрема, Київ повідомляв про використання в російських безпілотниках компонентів китайського та західного походження. Зокрема, про електронні компоненти, необхідні для роботи безпілотних систем.

Нагадаємо, Сили оборони України вже мають перші успіхи у боротьбі з реактивними БпЛА, однак системного рішення для протидії їм поки немає.

Як розповів 24 Каналу військовий оглядач Василь Пехньо, українські військові починають збивати їх за допомогою дронів-перехоплювачів, а одна з компаній нещодавно завершила випробування "Зореліт v5", який може розвивати швидкість до 416 кілометрів за годину.

Водночас Пехньо зауважив, що ефективність таких перехоплювачів може залежати від погодних умов, тому наразі не можна назвати їх остаточним рішенням.