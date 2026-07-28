Об этом 24 Канала рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков, отметив, как именно действует Stone Cloak. Он заметил, способны ли россияне противодействовать этому средству РЭБ.

Россиянам не хватает контрмер

Катков предположил, что Украина получила системы радиоэлектронной борьбы Stone Cloak в достаточно большом количестве – более 1000 единиц.

Очевидно, что такую систему можно устанавливать не на каждый дрон. Когда они летят по группе, можно, например, оснастить ею только один БпЛА, и он будет перекрывать собой всю группу. Однако это будет зависеть от тактики использования,

– объяснил главный редактор Defence Express.

Россияне, по его мнению, до сих пор не адаптировались к этим системам. И именно это залог тех прорывов российских средств противовоздушной обороны, которые осуществляют украинские дроны.

Напомним, что 28 июля снова были поражены объекты в ближнем Подмосковье за кольцами противовоздушной обороны, в самом защищенном районе ПВО вообще всей России. Но украинские дроны систематически достигают своих целей,

– подчеркнул Олег Катков.

Поэтому даже несмотря на то, что враг видит, как летят украинские дроны, понимает, что выбиваются одни и те же объекты в одном регионе России, этом же регионе и усиливает контрмеры, но, по словам эксперта, их не хватает.

В Defence Express объяснили, как работает РЕБ Stone Cloak: смотрите видео

Поэтому, возможно, Stone Cloak Украина уже активно использует. И их будет еще больше. Как именно будут действовать против них россияне? Делать такие предположения не стоит, как считает главный редактор Defence Express, ведь когда будет понятно, как работает Stone Cloak, пусть враг сам придумывает контрмеры.

Отметим, что система РЕБ Stone Cloak, имеющая размер примерно такой, как обычный планшет, может устанавливаться на дроны. Она позволяет БПЛА лучше проходить вражескую систему ПВО.

Это устройство принимает сигналы враждебной РЛС, анализирует и возвращает либо помешанные данные относительно себя, либо создает фантомные цели, передавая на эту РЛС условно огромное количество ложных меток. Например, на пульте у противника вместо одного дрона появляется десять, и он пытается угадать, какой из них настоящий.