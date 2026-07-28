Про це 24 Каналу розповів головний редактор Defence Express Олег Катков, наголосивши, як саме діє Stone Cloak. Він зауважив, чи здатні росіяни протидіяти цьому засобу РЕБ.

Росіянам не вистачає контрзаходів

Катков припустив, що Україна отримала системи радіоелектронної боротьби Stone Cloak у доволі великій кількості – понад 1000 одиниць.

Вочевидь, таку систему можна встановлювати не на кожний дрон. Коли вони летять групою, можна, наприклад, оснастити нею лише один БпЛА, і він буде перекривати собою всю групу. Проте це залежатиме від тактики використання,

– пояснив головний редактор Defence Express.

Росіяни, на його думку, досі не адаптувалися до цих систем. І саме це є запорукою тих проривів російських засобів протиповітряної оборони, які здійснюють українські дрони.

Нагадаю, що 28 липня знову були уражені об'єкти у ближньому Підмосков'ї за кільцями протиповітряної оборони, у найзахищенішому районі ППО взагалі всієї Росії. Але українські дрони систематично досягають своїх цілей,

– підкреслив Олег Катков.

Тому навіть попри те, що ворог бачить, як летять українські дрони, розуміє, що вибиваються одні й ті самі об'єкти в одному регіоні Росії, цьому ж регіоні і посилює контрзаходи, але, вочевидь, за словами експерта, їх не вистачає.

У Defence Express пояснили, як працює РЕБ Stone Cloak: дивіться відео

Тому, можливо Stone Cloak Україна вже активно використовує. І їх буде ще більше. Як саме діятимуть проти них росіяни? Робити такі припущення не варто, як вважає головний редактор Defence Express, адже коли буде зрозуміло, як саме працює Stone Cloak, нехай ворог сам вигадує контрзаходи.

Зазначимо, що система РЕБ Stone Cloak, яка має розмір приблизно такий, як звичайний планшет, може встановлюватись на дрони. Вона дозволяє БпЛА краще проходити ворожу систему ППО.

Цей пристрій приймає сигнали ворожої РЛС, аналізує і повертає або схиблені дані відносно себе, або створює фантомні цілі, передаючи на цю РЛС, умовно, величезну кількість хибних міток. Наприклад, на пульті у противника замість одного дрона з'являється десять, і він намагається вгадати, який з них справжній.