За словами мера Москви Сергія Собяніна, станом на 5:26 поблизу російської столиці начебто було збито 73 дрони. Згодом він заявив про "відбиту" атаку та що на місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб.

Що відомо про удар по Московському регіону?

Вже відомо про прильоти у підмосковному Чехові. Після удару там виникли сильні задимлення та пожежа.



Підмосковний Чехов після атаки БпЛА / Фото Exilenova+

Цілком імовірно, що дрони вразили підприємство "Гідростальконструкція", пише Exilenova+. За інформацією на сайті заводу, там виготовляють вироби для електроенергетики та водного господарства. Серед його замовників десятки електростанцій та гідротехнічних об'єктів у Росії.

Приліт по заводу у Чехові: дивіться відео

Також у Чехові внаслідок роботи ворожої РЕБ дрон влучив у будинок.

У Чехові будинок постраждав внаслідок дії РЕБ: дивіться відео (Увага! Ненормативна лексика, 18+)

Крім того, у мережі з'явилися кадри, як почалися паніка й евакуація на складі Wildberries у Коледіно поблизу Подольська. Попередньо, там також приліт – над складом здійнявся дим.

Паніка на складі Wildberries поблизу Подольська: дивіться відео

Додамо, що раніше Росавіація оголошувала про обмеження та призупинку в роботі московських аеропортів "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський". Станом на 5:46 обмеження зняли.

Попереднього разу Московський регіон перебував під ударом 20 липня. Тоді прилетіло по логістичних об'єктах і нафтобазі.